Die FDP-Nationalrätin Isabelle Moret möchte in den Bundesrat. (Bild: Keystone)

Auch die Waadtländer FDP-Nationalrätin Isabelle Moret will Bundesrätin werden. Sie geht davon aus, dass sich Staatsrätin Jacqueline de Quattro zurückzieht und hält ein Zweierticket mit einem Tessiner und einer Frau für erfolgversprechend. Für CVP-Präsident Gerhard Pfister bleibt der Tessiner Ignazio Cassis weiterhin Favorit.

«Für mich war bald klar, dass ich dieses Amt gerne übernehmen würde», sagte Moret im Interview mit der ‹SonntagsZeitung›. Sie habe aber vor Bekanntgabe ihrer Kandidatur wissen müssen, dass sie genügend Unterstützung habe in der Kantonalpartei. Zudem hätte sie es sich nochmals überlegt, falls die Tessiner FDP eine Frau ins Rennen geschickt hätte. Die 46-jährige Anwältin hatte ihr Interesse am Samstag im Westschweizer Fernsehen RTS bekannt gegeben.

Sie zählt darauf, dass sich Jacqueline de Quattro jetzt zurückzieht. Die Waadtländer Staatsrätin hatte sich am 22. Juli ins Spiel gebracht und angekündigt, Moret den Vortritt zu lassen. Bestätigt ist der Verzicht allerdings nicht. De Quattro war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Ein Zweierticket mit einem Tessiner und einer Frau wäre gut für die FDP, sagte Moret zu ‹Le Matin Dimanche›. Auf die Frage, was im Falle ihrer Wahl mit der Vertretung des Tessins geschehen soll, sagte sie: Sie sei diejenige Nicht-Italienischsprachige, die sich am meisten für die Italienischsprachigen eingesetzt habe. Morets Mutter stammt aus Braggio im italienischsprachigen Teil Graubündens.

In Finanzfragen rechts

Das Bundesratsamt sieht sie als «spannende Herausforderung», wie sie der ‹SonntagsZeitung› sagte. Sie bringe viel Erfahrung in der Bundespolitik mit, sei «dynamisch und kompromissfähig».

Moret sitzt seit 2006 für die FDP Waadt im Nationalrat. Sie ist Mitglied der staatspolitischen Kommission und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Seit 2016 präsidiert sie den Spitalverband H+. Zudem war sie von 2006 bis 2016 Vizepräsidentin der FDP Schweiz.

Die Kandidatin hat zwar keine Exekutiverfahrung, war aber Mitglied der Geschäftsprüfungsdelegation, welche die Protokolle des Bundesrats einsehen kann. Ihre politische Ausrichtung bezeichnet sie als liberal-progressiv. «In Fragen von Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit bin rechts», sagte sie zu ‹Le Matin Dimanche›. Im Gegenzug sei sei in Familien- und Umweltfragen progressiv.

Moret für zwei Waadtländer

Moret lebt von ihrem Mann getrennt. Die beiden haben zwei Kinder im Alter von elf und sieben Jahren. Trotz der Trennung «kümmert sich der Papa noch immer um seine Kinder», sagte sie.

Die Frauenfrage scheint Moret eher unangenehm zu sein. Ihr Geschlecht könnte «eher ein Handicap sein» bei der Bundesversammlung – bis heute hätten Frauen auf einem Mann-Frau-Zweierticket immer den Kürzeren gezogen. «Ich wünschte mir, wegen meiner Kompetenzen und nicht wegen meines Geschlechts gewählt zu werden». Einen Vorteil sieht sie aber doch: «Eine Mutter im Bundesrat täte doch gut!»

Würde sie gewählt, hätte der Kanton Waadt mit Guy Parmelin und ihr zwei Vertreter im Bundesrat. Dazu sagte sie: Wenn es zwei kompetente Personen aus der Waadt seien – weshalb nicht? Es hätten auch schon zwei Zürcher und zwei Berner gleichzeitig in der Landesregierung politisiert.

Senkrechtstarter aus Genf

Bis anhin ist der Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis der einzige offizielle Kandidat für die Nachfolge von Didier Burkhalter. Seine Kantonalpartei hat ihn am 1. August nominiert.

Neben Isabelle Moret und – unter Vorbehalt des Rückzugs – Jacqueline de Quattro – gibt es eine weitere Kandidatur aus der Romandie: Der 39-jährige Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat am Freitag sein Interesse angemeldet. Die Genfer Kantonslpartei wird am Dienstag über seine Kandidatur befinden. Eine Kandidatur überlegt sich auch der Waadtländer Ständerat Olivier Français. Die FDP Waadt will die Interessierten am Donnerstag anhören und dann eine Entscheidung treffen.

Deren Präsident Frédéric Borloz bevorzugt persönlich eine Einerkandidatur aus der Waadt. Es sei keine gute Idee, wenn die Fraktion die Wahl anstelle der Kantonalpartei treffen müsse, sagte er am Sonntag gegenüber Radio RTS.

Pfister: Cassis bleibt Favorit

Trotz aller Namen aus der Westschweiz geht CVP-Präsident Gerhard Pfister davon aus, dass sich der Tessiner Cassis durchsetzen wird. Zum einen, so sagte Pfister im Interview mit der ‹NZZ am Sonntag›, sitze im Bundesrat bereits ein Waadtländer. Zum anderen glaube er, dass bei dieser Wahl das regionale Argument stärker gewichtet werde als die Geschlechterfrage.

Die FDP Schweiz nimmt noch bis am nächsten Freitag Vorschläge der Kantonalparteien entgegen. Sie sucht explizit Kandidaturen aus der lateinischen Schweiz. Parteipräsidentin Petra Gössi hatte sich zudem gegen ein Einerticket ausgesprochen.

Der amtierende Bundesrat Didier Burkhalter tritt im Herbst nach acht Jahren im Bundesrat zurück. Die Bundesversammlung wählt am 20. September seinen Nachfolger respektive seine Nachfolgerin. (sda)