Fantasy-Saga mit Gruselfaktor

Ein Revolverheld in einem Fantasy-Abenteuer, geschrieben von Horror-Papst Stephen King und mit Matthew McConaughey in der Rolle des Bösen: Klingt abgedreht? Ja, aber es funktioniert.

Kaum einer lehrt besser das Fürchten als US-Schriftsteller Stephen King – und das auch auf der grossen Leinwand. Filme wie ‹Stephen King’s It› oder ‹Shining› gelten als Horror-Klassiker. Nun kommt ein King-Film der etwas anderen Art in die Kinos: ‹The Dark Tower› ist ein düsteres Fantasy-Abenteuer auf Basis eines der umfangreichsten Werke des weltberühmten Schriftstellers.

In der Saga wird Jake in New York von Visionen aus einer anderen Welt heimgesucht, in der ein dunkler Turm das ganze Universum zusammenhält und vom ‹Mann in Schwarz› bedroht wird. Der begabte Junge, überzeugend gespielt von Nachwuchstalent Tom Taylor, bringt alles, was er sieht, auf Papier. Doch weder seine Mutter noch ihr neuer Mann glauben ihm.

Als er durch eine Art Wurmloch in diese endzeitliche Welt aus seinen Visionen gelangt, trifft er ‹Revolvermann› Roland. Roland ist der letzte seiner Art und damit der einzige, der verhindern kann, dass der dunkle Turm und mit ihm alle Welten in den Untergang gestürzt werden. Mit Hilfe Jakes’ seherischen Fähigkeiten – auch ‹Shining› genannt – will er den ‹Mann in Schwarz› aufspüren und vernichten. Doch Roland will damit nicht nur die Apokalypse verhindern, sondern sich auch für die Auslöschung seiner Familie rächen.

Highlight: McConaughey als Bösewicht

Der britische Schauspieler Idris Elba (‹Star Trek Beyond›) spielt die Rolle des gebrochenen Revolverhelden in zahlreichen Facetten. Mal lässt er ihn egoistisch wirken, mal verletzlich, mal locker und cool – und das, obwohl ihm die dichte Handlung des Blockbusters eigentlich nur wenig Raum für Entfaltung bietet.

Das gilt noch mehr für Matthew McConaughey (‹Interstellar›), der als ‹Mann in Schwarz› auf der Seite der Bösewichte steht – ein echtes Highlight des Films. Der Hollywood-Schauspieler war jahrelang auf die Rolle des aalglatten Schönlings festgelegt und spielte in zahlreichen Romantikkomödien mit. Spätestens nach seiner Darstellung eines Aids-Patienten im Drama ‹Dallas Buyers Club›, wofür er 2014 den Oscar bekam, änderte sich sein Image.

In ‹The Dark Tower› setzt McConaughey mithilfe seiner Zauberkräfte und einer schon fast diabolischen Freude den Menschen und Kreaturen in seiner Umgebung zu und stürzt sie mit puren Worten wie «Hass» ins Verderben – was unter anderem für den typisch Kingschen Grusel-Faktor in der Erzählung sorgt. Als eine Art intergalaktischer David Copperfield reist er durch die Welten und nutzt dabei seine magischen Kräfte, um alles zu töten, was sich ihm in den Weg stellt.

Obwohl der Film auf einem achtbändigen Zyklus beruht, den man problemlos als episch bezeichnen kann, da er neben Tausenden Seiten auch jede Menge Nebenhandlungen und Verweise umfasst, ist er auch für Nicht-Buchkenner verständlich. Das kurzweilige Werk von Regisseur Nikolaj Arcel (‹Die Königin und der Leibarzt›) wirft nur Schlaglichter auf Kings-Fantasy-Welt und lässt vieles aus. Das dient zwar dem klar erkennbaren roten Faden der Geschichte, könnte aber auch ein paar Buch-Fans enttäuschen.

