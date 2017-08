(Keystone)

International In Dubai brennt erneut ein Hochhaus

Nach dem Grossbrand in einem Wolkenkratzer in Dubai hat erneut ein Feuer in einem Hochhaus der Golfmetropole gewütet. Aus dem Tiger Tower am Jachthafen der Stadt stieg am Sonntag Rauch auf, wie die Zeitung ‹Khaleej Times› berichtete.

Einsatzkräfte teilten wenig später mit, dass ein kleines Feuer auf einem Balkon des Turms ausgebrochen war und gelöscht wurde. Verletzt wurde demnach niemand. Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte in Dubai der 352 Meter hohe ‹Torch Tower› zum zweiten Mal seit 2015 gebrannt. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Gebäude steht nur wenige Meter entfernt vom ‹Tiger Tower›. (sda dpa)

Was geschah bisher

Auch interessant