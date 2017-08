Guter Start für die 19-Jährige Luzernerin. (Bild: Keystone)

International Géraldine Ruckstuhl startet glänzend in den Siebenkampf

Der Luzernerin glückte der Einstieg in den Siebenkampf an den Weltmeisterschaften in London. Nach zwei Disziplinen liegt die 19-Jährige im 12. Rang. Noch nicht ganz rund läuft es für Caroline Agnou.

Gleich zum Auftakt des Wettkampfs verbesserte Ruckstuhl über 100 Meter Hürden mit 13,80 Sekunden ihre persönliche Bestzeit deutlich. Und im Hochsprung überquerte die Luzernerin trotz einsetzenden Regens jeweils im dritten Versuch 1,77 Meter und 1,80 Meter. Mit 1985 Punkten liegt sie nach zwei von sieben Disziplinen auf dem sehr guten 12. Platz und ist auf Kurs Richtung ihrer eigenen Schweizer Rekordmarke von 6357 Punkten. Im Gegensatz zu Ruckstuhl verzeichnete Caroline Agnou einen harzigen Start. Zum Auftakt über 100 m Hürden kam die 21-jährige Seeländerin an der siebten Hürde ins Straucheln und verpasste in 13,95 Sekunden ihre persönliche Bestzeit deutlich. Im Hochsprung verzeichnete die U23-Europameisterin auf jeder Höhe Fehlversuche, vermochte aber immerhin 1,68 Meter zu überqueren. Agnou liegt im Zwischenklassement mit 1815 Punkten im 28. Rang. Pech bekundete Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland. Die WM-Dritte von 2015 und Olympia-Vierte von 2016 verletzte sich im Hürdensprint am Oberschenkel und musste den Wettkampf aufgeben. (sda)

Auch interessant