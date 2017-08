(Keystone)

Basel FC Thun will Fehlstart gegen FCB verhindern

Was dem Kantonsrivalen YB zum Auftakt der Meisterschaft gelungen ist, will der FC Thun am Samstag nachmachen: Aus dem Heimspiel gegen Meister Basel sollen Punkte herausschauen - wenn möglich drei.

Dieses Nahziel der Berner Oberländer mag auf den ersten Blick verwegen sein. Letzte Saison verloren sie gegen den Double-Gewinner die Heimspiele mit insgesamt 0:5 Toren. Aber in Basel entführten sie mit einem 1:1 und einem 3:3 zweimal einen Punkt. YB als Vorbild Thuns neuer Trainer Marc Schneider, ein waschechter Thuner, musste in den ersten beiden Spielen daheim gegen Sion (0:1) und beim FC Zürich (1:2 nach 1:0-Führung in der Pause) feststellen, dass seine Mannschaft gut und weitgehend nach den Vorstellungen des Trainer spielte – und trotzdem als Verlierer vom Platz ging. Die Thuner nehmen sich für einmal ihren Kantonsrivalen YB zum Vorbild. Die Stadtberner hatten gegen Basel dank einer von A bis Z engagierten Leistung daheim 2:0 gewonnen. Schneider strebt so etwas ebenfalls an. Ein überraschender Sieg gegen den hohen Favoriten könnte mittelfristig bewirken, dass sich die Berner Oberländer nicht schon im Herbst wieder im untersten Teil der Tabelle tummeln. Mit Suchy als neuen Kapitän Auf Basler Seite steht die Frage im Raum, wie stark der überraschende Rücktritt von Matías Delgado das Team mental beeinflusst. Dass das Team von Raphael Wicky auch ohne ihren ehemaligen Kapitän spielerisch überzeugen kann, zeigten die Basler letztes Wochenende gegen den FC Luzern. Trotzdem kann man gespannt sein, wie sich das Kräftegleichgewicht im Mittelfeld des Serienmeisters ohne den Edeltechniker verschieben wird. Nachfolger von Delgado und nun erster Kapitän des FCB ist Abwehrchef Marek Suchy. Er wird heute im Berner Oberland die Binde mit dem Baslerstab tragen. Der Tscheche war die logische Wahl nach dem Abgang von Delgado. Zweiter Kapitän ist Michael Lang. Dritter Kapitän ist neu Taulant Xhaka, statt Goalie Thomas Vaclik. Dies seit laut Wicky kein Entscheid gegen seinen Torwart gewesen, weil dieser sowieso bereits sehr viel Einfluss aufs Team habe und auch im Mannschaftsrat sitze. Verfolgen Sie das Spiel zwischen dem FCB und dem FC Thun heute Abend ab 19 Uhr in unserem Live-Ticker. (sda/cs)

