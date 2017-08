Das Reiheneinfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. (Bild: Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Brand in Zunzgen fordert Feuerwehreinsatz

Ein Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Zunzgen hat am Samstagmorgen, 5. August, einen Feuerwehreinsatz notwendig gemacht. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Haus ist aber momentan nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Die Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft hatte kurz vor 6:30 Uhr eine Meldung über den Brand erhalten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei sei bereits Rauch aus der Liegenschaft gedrungen. Keine Menschen im Gebäude Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Erdgeschoss hätten sich keine Menschen im Gebäude aufgehalten. Aus Sicherheitsgründen seien die beiden Nachbarliegenschaften vorübergehend evakuiert worden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei erheblicher Sachschaden in der ganzen Liegenschaft entstanden, der sich aber noch nicht abschliessend beziffern lasse, heisst es weiter. (sda)

