(Symbolbild: Keystone)

Region Bauarbeiter finden Granate

Eine 30 Zentimeter lange Granate ist am Freitagabend, 4. August, bei Bauarbeiten in der deutschen Grenzstadt Weil am Rhein bei Basel entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg barg sie am frühen Samstagmorgen.

Die Wurfgranate wurde gegen 17:00 Uhr bei Baggerarbeiten ans Tageslicht befördert, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Samstag, 5. August, mitteilte. Der Fundort in der Nähe einer Reithalle im Ortsteil Haltingen wurde bis zur Bergung abgesperrt. Die verrottete Granate ist gemäss Polizei wahrscheinlich eine Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg. (sda)

