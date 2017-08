Viel nackte Haut im Netz

2/5 Um die Persönlichkeitsrechte zu bewahren, besteht schon sei Jahren ein Fotoverbot in den meisten Schwimmbädern in der Schweiz. (Foto: Instagram)

Anfangs Juni startete der Verband der Freibäder eine schweizweite Kampagne, um Badegäste auf das Fotoverbot in den Schwimmbädern aufmerksam zu machen. Im Netz tauchen jedoch täglich neue Bilder von Badegästen in Bikini und Badehose und badenden Kindern auf.

Ob den eigenen Sprössling beim Schwimmen lernen, die beste Freundin in ihrem sexy neuen Bikini oder die Kumpels beim chillen in der Badi – es wird fleissig geknipst in den Basler Freibädern. Das ist aber eigentlich verboten. Seit Jahren besteht schon ein Fotoverbot in den meisten Schwimmbädern in der Schweiz, um die Persönlichkeitsrechte zu bewahren und vor allem, um Kinder zu schützen. Das scheint aber nicht sonderlich viele zu interessieren, denn die Bikini und Badibilder lassen sich massenhaft im Netz finden.

Kontrolle schwierig bis unmöglich

Für die Bademeister sei es bei einem heissen Tag mit vielen Besuchern schwierig bis unmöglich zu kontrollieren, wer fotografiert und wer sein Handy anderweitig nutzt, sagte der Schichtleiter, Sandro Macaluso, vom Gartenbad Bachgraben beriets im Juni vor der Kampagne.

Der Schweizerische Verband der Freibäder versuchte deshalb anfangs Juni mit einer Kampagne auf das Fotoverbot aufmerksam zu machen. Telebasel berichtete, wie im Gartenbad Bachgraben versucht wird, dieses durchzusetzen und was die Badegäste davon hielten. Doch wie sieht es jetzt gegen Ende der Sommerferien aus? Hat die Kampagne gegriffen und wissen die Badegäste nun, dass nicht fotografiert werden darf? Im Netz zeigt sich zwar, dass weiterhin fotografiert und gepostet wird.

Unwissenheit oder Gleichgültigkeit?

Wissen die Badegäste nach der Kampagne immer noch nichts vom Fotoverbot oder ist es ihnen einfach egal? Telebasel geht heute Nachmittag in die Badi und sieht nach, ob die Badegäste durch die Kampagne überhaupt auf das Fotoverbot aufmerksam gemacht werden und ob fragt beim Bademeister nach, ob es eine Veränderung im Fotoverhalten der Badegäste gab.