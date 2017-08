Eine Wespe verursachte auf der A22 einen Unfall. Sie stach einen Autofahrer während der Fahrt in den Fuss. (Bild: keystone)

Baselland Wespe verursacht Selbstsunfall auf der A22

Eine Wespe hat am Freitag, 4. August 2017, einen Autounfall verschuldet. Das besagte Insekt stach einen 26-jährigen Lenker während seiner Fahrt auf der A22 in Richtung Liestal Süd in den Fuss. Daraufhin erschrak der Fahrer so stark, dass er das Steuer nach Rechts riss und mit einer Leitplanke kollidierte. Bis auf den Wespenstich blieb der Lenker unverletzt.

Die Leitplanke sowie das Fahrzeug wurden beim Selbstunfall stark beschädigt. Ein Abschleppwagen musste das Auto abtransportieren. Während den Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A22 in Fahrtrichtung Liestal Süd für 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet, schreibt die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung.

Auch interessant