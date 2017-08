USR III-Abstimmung zeigt keine Folgen

Der Telebasel News Beitrag vom 4. August 2017.

Am 12. Februar 2017 lehnte das Schweizer Volk die Unternehmens-Steuerreform III ab. Befürworter befüchteten jedoch, Unternehmen könnten ins Ausland abwandern oder nicht in die Schweiz ziehen. Aus Basler Sicht sind die Befürchtungen nicht messbar eingetreten.

Sie zählte zu den kompliziertesten Abstimmungs-Vorlagen in der Schweiz: Die Unternehmens-Steuerreform III (USR III). Diese Steuer war als Entlastung für Unternehmen in der Schweiz gegen den Druck aus dem Ausland gedacht. Die USRIII sollte verhindern, dass internationale Unternehmen in der Schweiz mehr Steuern zahlen müssen, wenn sie ihre Gewinne auch im Ausland versteuern müssten. Kantone und Bund rechneten mit Steuerausfällen. Die Schweizer Stimmbürger lehnten die USRIII am 12. Februar 2017 ab. Befürworter dieser Reform befürchteten aber, dass die damit einsetzende Rechtsunsicherheit dazu führen werde, dass Unternehmen in steuergünstigere Länder wegziehen, oder sich nicht mehr in die Schweiz ansiedeln wollen.

Unsicherheit aber keine Wegzüge

Ein halbes Jahr nach der Abstimmung können Wirtschafts-Vertreter keine messbaren Nachteile aus dem Nein zur USR III feststellen. «Wir wissen nicht, ob Unternehmen wegziehen wollen», sagt Franz Saladin, der Direktor der Handelskammer beider Basel. «Das hat uns gegenüber niemand kommuniziert, und würde wohl auch niemand tun. Das sind Dinge, die längerfristig geplant werden. Es wird eher der Fall sein, dass gewisse Investitionen nicht getätigt werden, weil man nicht weiss, wie es weitergeht.» Auch die Direktorin der Arbeitgeber Basel, Barbara Gutzwiller, kann keine Zahlen abgewanderter Betriebe nennen. Sie verweist jedoch auf die anhaltende Rechtsunsicherheit. «Sicher ist, dass die Ablehnung der Unternehmens-Steuerreform III ein weiteres negatives Signal ist für international tätige Firmen.»

Weiterhin attraktive Schweiz

Mögen Firmen in der Schweiz verunsichert sein, auf ausländische Firmen scheint das Nein zur USR III wenig Eindruck gemacht zu haben. Der Geschäftsführer von «Basel Aerea Swiss», Christoph Klöpper sagt: «In diesem Jahr merken wir keinen Einbruch der Nachfrage. Es ist auf dem Niveau der Vorjahre, vielleicht leicht darunter.» Die Region Basel sei weiterhin attraktiv. Zur Zeit sind Bund, Kantone und Wirtschafts-Verbände daran, eine neue Steuer-Reform auszuarbeiten. Spätestens nächstes Jahr soll diese neue Reform in den Eidgenössische Parlamente beraten werden.