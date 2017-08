Esther Staubli darf am Sonntag den Final an der Frauen-EM pfeifen

International Schweizerin pfeift EM-Final

Ehre für die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli: Die 37-jährige Bernerin pfeift an der EM in den Niederlanden am Sonntag den Final zwischen Gastgeber Niederlande und Dänemark in Enschede.

Assistiert wird Staubli unter anderen von ihrer Landsfrau Belinda Brem. Staubli, die an ihrer dritten EM-Endrunde im Einsatz steht, ist die zweite Schweizerin, der diese Ehre zu teil wird. Nicole Pétignat hatte den EM-Final 2001 zwischen Deutschland und Schweden (1:0) gepfiffen. (sda)

