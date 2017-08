«Für Grünflächen braucht es aussergewöhnliche Lösungen»

Der Telebasel News Beitrag vom 4. August 2017

Verschwindet eine Grünfläche in Basel, weil sie etwa überbaut wird, muss diese adäquat ersetzt werden, so schreibt es das Gesetz vor. Das kann Basel-Stadt kaum noch leisten. Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei, sieht Handlungsbedarf.

Wenn der Pharmariese ‹Roche› sein temporäres Parkhaus an der Schwarzwaldallee baut, dann verschwinden dort im gleichen Atemzug Gräser, Steine sowie Blumen und damit Unterschlupf für Eidechsen, Ameisen und Würmer. Und wenn eine Grünfläche verschwindet, sind die Verursacher verpflichtet, diese angemessen zu ersetzen. Als Stadtkanton ohne Umland kommt Basel an seine Grenzen: «Wir müssen andere, neue und vielleicht auch aussergewöhnliche Lösungen suchen. Auch ausserhalb des Kantons in Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn», sagt Emanuel Trueb. Der Leiter der Stadtgärtnerei verweist auf ein aktuelles Beispiel: Wo bald das Terminal ‹Gateway Basel Nord› entstehen soll, müsse jetzt gehandelt werden. «Wenn wir uns nicht jetzt mit unseren Nachbarn zusammenschliessen, könnten wir nach Beendigung des Projekts ohne angemessenen Ersatz dastehen», so Trueb.