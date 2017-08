Das erste Training von Marek Suchy als FCB-Captain heute Morgen auf dem Kunstrasen des Nachwuchs Campus im Joggeli. (Video: Telebasel)

Morgen Samstag 5. August 2017 spielt der FC Basel um 19 Uhr auswärts gegen den FC Thun. Es ist das erste Spiel nach dem überraschenden Rücktritt von Captain Matias Delgado.

Der neue Captain der Basler heisst bekanntlich Marek Suchy. Der Innenverteidiger wurde gestern von Trainer Raphael Wicky wie erwartet in dieses Amt gewählt. Welche Erwartungen er an seinen «verlängerten Arm» auf dem Platz hat, sagt der Walliser heute an der Vorschau-Medienkonferenz um 13:30 Uhr.

Ausserdem:

Wie war die erste Woche ohne Delgado für die ganze Mannschaft und wie hat sich der Captain verabschiedet?