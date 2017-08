Durch Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden. (Keystone)

Schweiz Eier-Skandal erreicht die Schweiz

Bei Eier-Lieferungen aus den Niederlanden in die Schweiz sind positive Rückstände des Insektizids Fipronil festgestellt worden. So auch beim Detailhändler Migros. Das meldet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitagabend, 4. August. Coop sperrt den Verkauf ihrer Prix-Garantie Eier.

Bei weiterführenden Abklärungen stellte die Migros fest, dass «ein Teil ihrer importierten M-Budget-Eier mit Spuren des Insektizids Fipronil verunreinigt sind», heisst es in einer Mitteilung. Die Migros zieht die betroffenen Eier mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 26. August per sofort aus dem Verkauf zurück. Alle M-Budget Eier ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. August seien nicht betroffen. Kunden könnten die bereits gekauften Migros Eier in den Filialen zurückgeben und erhielten den vollen Kaufpreis zurückerstattet. Coop sperrt Prix-Garantie Eier Coop hat vorsorglich importierte Eier, die sie unter der Marke Prix-Garantie anbietet, für den Verkauf gesperrt. Doch: «Nach dem aktuellsten Kenntnisstand sind diese importierten Eier nicht betroffen», sagte Sprecher Ramón Gander. Im Sortiment von Coop stammen nach eigenen Angaben knapp 95 Prozent der Eier aus der Schweiz. Ausmass für die Schweiz noch unklar In der Schweiz wurden laut BLV die Rückstände des Insektizids im Rahmen von Selbstkontrollen durch Schweizer Eier-Importeure gefunden. Die Behörde klärt das Aussmass mit den kantonalen Vollzugsorganen und den Importeuren ab. Fest steht, dass Eier aus sieben niederländischen Betrieben auch in Verkaufsregale von einheimischen Detailhändlern gelangt sind. Das BLV empfiehlt, die betroffenen Eier aus dem Verkauf zurückzuziehen. Bereits im Verlauf des Tages hatte der Detailhändler Aldi Schweiz vorsorglich alle Import-Eier aus dem Verkauf genommen. Die Massnahmen von Aldi erfolgten zeitgleich mit dem Entscheid, sämtliche Import-Eier in den deutschen Filialen vollständig aus dem Verkauf zu ziehen. Dennoch sei aufgrund der bisher gefundenen Werte «nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen», heisst es beim BLV. Auch die Migros sagt, es bestehe keine Gefahr für die Gesundheit. Gesundheitliches Risiko durch Fipronil Der Einsatz des Insektizids Fipronil ist in der Schweizer Landwirtschaft seit 2014 verboten. Es gebe keine Hinweise, dass das Insektizid in Schweizer Hühnerbetrieben eingesetzt worden sei. Fipronil wird unter anderem gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Schaben und Milben eingesetzt. Dem deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge besteht durch den Verzehr belasteter Eier «keine konkrete» Gesundheitsgefährdung. Nach Angaben des deutschen Landwirtschaftsministeriums ist ein gesundheitliches Risiko für Kinder aber nicht völlig auszuschliessen. (sda/jw)

