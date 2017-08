‹Despacito› hat fast drei Milliarden Klicks

Damit löste er das Musikvideo zu dem Song ‹See You Again› von Wiz Khalifa and Charlie Puth ab, wie das US-Musikmagazin ‹Billboard› am Freitag, 4. August, berichtete.

(Quelle: Youtube)

‹See You Again› hatte Mitte Juli den Dauerbrenner ‹Gangnam Style› des koreanischen Rappers Psy vom Thron gestossen. ‹Gangnam Style› wurde im Dezember 2012 zum ersten YouTube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte.

(Quelle: Youtube)

‹Despacito› hatte Mitte Juli mit 4,6 Milliarden Klicks bereits einen Streaming-Weltrekord aufgestellt. Der Song kam im Januar heraus. In der Schweiz führt er seit Wochen die Single-Charts an. (sda)