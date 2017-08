Der Eier-Skandal geht weiter

Aldi Schweiz hat derzeit acht verschiedene Sorten von Eiern im Sortiment, wovon fünf aus der Schweiz kommen. Die restlichen Eier kommen aus dem europäischen Ausland, und diese werden nun nicht mehr importiert.

Reine Vorsichtsmassnahme

«Dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) liegen keinerlei Hinweise vor, dass insektizid-belastete Eier in die Schweiz gelangt sein könnten», sagte BLV-Sprecher Stefan Kunfermann am Freitag, 4. August. «Es handle sich um eine reine Vorsichtsmassnahme», teilte Aldi Schweiz am Freitag mit. Es könne weiterhin davon ausgegangen werden, dass keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zusätzlich prüft der Detailhändler sein gesamtes Eier-Sortiment stichprobenartig im Labor. Ab sofort dürften nur noch Eier an Aldi geliefert werden, für die ein negativer Nachweis auf fipronilhaltiges Anti-Läusemittel vorliegt. Schon seit Anfang der Woche beziehe Aldi keine Eier mehr aus gesperrten niederländischen Betrieben.

(Bild: Keystone)