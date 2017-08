Allianz Cinema auf dem Münsterplatz mit Traumstart

Der Telebasel News Beitrag vom 4. August 2017

Auf dem Münsterplatz bietet das Allianz Cinema Abend für Abend grosses Kino. Bei der Eröffnung am 3. August 2017 wurde der Film ‹The Circle› gezeigt. Mit dabei an der Opening Night: viel Prominenz - und Telebasel.

Freunde und Freundinnen des gepflegten Kinoerlebnisses standen Schlange vor dem Eingang zum OpenAir-Kino Allianz Cinema auf dem Münsterplatz. Schliesslich galt es die besten Sitzplätze unter den lauschigen Kastanienbäumen und vor der grossen Leinwand zu ergattern.

Der Münsterplatz füllte sich nach 19:00 Uhr schnell, über 2’100 Besucherinnen und Besucher kamen zum ersten der 25 Filmabende, die bis Ende des Monats rund 35’000 Filmfans anlocken werden.

1/5 Allianz Cinema 2017 Opening Night. (Bild: zVg/Allianz Cinema/PPR/Dominik Baur)

2/5 Allianz Cinema 2017 Opening Night. (Bild: zVg/Allianz Cinema/PPR/Dominik Baur)

3/5 Allianz Cinema 2017 Opening Night. (Bild: zVg/Allianz Cinema/PPR/Dominik Baur)

4/5 Allianz Cinema 2017 Opening Night. (Bild: zVg/Allianz Cinema/PPR/Dominik Baur)

5/5 Allianz Cinema 2017 Opening Night. (Bild: zVg/Allianz Cinema/PPR/Dominik Baur)









Toller Start mit viel Prominenz

An der Opening Night stimmte einfach alles. Das schöne Wetter, das vielseitige kulinarische Angebot, die feinen Getränke und der hochspannende Film ‹The Circle› machten den Abend auf dem restlos ausverkauften Münsterplatz für das gutgelaunte Publikum zu einem wunderbaren Erlebnis.

Obwohl im Herbst keine Wahlen anstehen, war die Basler Regierung gleich mit den drei Mitgliedern Elisabeth Ackermann, Baschi Dürr und Lukas Engelberger vertreten. Aus der Welt des Sports gaben sich die ehemalige Fechterin und heutige Politikerin Gianna Hablützel-Bürki und der Alt-FCB-Präsident Bernhard Heusler die Ehre. Die Basler Musikszene vertraten Anna Rossinelli und Bo Katzman, aus der Welt der Schauspielerei wurden Rinalda Caduff, Salomé Jantz und Joel Mutzenbecher gesichtet.

Filme für jeden Geschmack

Mit dem IT-Thriller ‹The Circle›, in dem ein Online-Gigant die Kontrolle über die Gesellschaft anstrebt, gelangt nicht nur ein spannungsgeladener cineastischer, sondern auch thematisch hochaktueller Start mit einer grossartigen Emma Watson in der Hauptrolle und einem nicht minder erstklassigen Tom Hanks als ihr Gegenspieler.

(Video: Youtube)

Nun geht es Schlag auf Schlag, denn Abend für Abend werden bis zum 27. August 2017 Filme präsentiert, von denen ein jeder begeistert: Filme fürs Gemüt von ‹Demain tout commence› bis ‹Pretty Woman›, phantastische Filme für Abenteuerlustige von Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales› bis ‹Fast and Furious 8›. Auch rasante Thriller für Nervenstarke, Hintergründiges für politisch Interessierte, über lustige Filme für Gross und Klein bis zu Musikfilmen. Es fehlt nichts im Programm.

Auch das Schweizer Filmschaffen kommt nicht zu kurz: ‹Die göttliche Ordnung› erinnert auf unterhaltsame Art an den langen Weg zum Schweizer Frauenstimmrecht. Der Film ‹Flitzer› bietet seinen Hauptdarstellern, dem Komiker Beat Schlatter und dem Social-Media-Star Bendrit Bajra, eine vorzügliche Plattform für ihr komödiantisches Talent.

Hier geht es zum ganzen Programm des OpenAir-Kinos Allianz Cinema.

