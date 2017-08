Alex Wilson (rechts) qualifizierte sich in extremis für die Halbfinals über 100 m. (Bild: keystone)

International Alex Wilson schafft Einzug in die Halbfinals hauchdünn

Alex Wilson schafft an den Weltmeisterschaften in London über 100 m den Einzug in die Halbfinals vom Samstag hauchdünn. Tausendstelsekunden entscheiden zugunsten des Schweizers.

Wilson klassierte sich in seinem Vorlauf mit 10,24 Sekunden im fünften Rang und qualifizierte sich als letzter von sechs Lucky Losern für die nächste Runde. Am Ende entschieden drei Tausendstel zugunsten des 26-jährigen Baslers, dessen Schweizer Rekord bei 10,11 Sekunden liegt. Usain Bolt gewann bei seiner Abschiedstournee seinen Vorlauf trotz eines schwachen Starts souverän in 10,07 Sekunden. Für den bald 31-jährigen Jamaikaner ist London der letzte Auftritt auf grosser Bühne. Der Schnellste im Vorlauf war Bolts Landsmann Julian Forte, der in 9,99 Sekunden als Einziger unter 10 Sekunden blieb. (sda)

