222 Delgados oder ein Neymar?

222 Mal Delgado oder ein Mal Neymar?

Es werden jährlich mehr – die Millionen, die Fussballclubs bezahlen, um neue Spieler zu gewinnen. Nachdem Neymar für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt hat und somit wurde der teuerste Transfer der Geschichte wahr. Was könnte man alles mit diesem Geld anfangen. Hier sind zehn Ideen.

3.5 x eine Insel in der Karibik

Satte 62’000’000 kostet die Insel Halls Pond Cay auf den Bahamas. Für jemanden mit 222 Millionen Vermögen ein Klacks. Man könnte sie 3.5 Mal kaufen.

35’000 x das 1. Klasse GA

Mit 222 Millionen Euro könnte man sich für 35 Jahre in der 1. Klasse jedes Öffentlichen Verkehrsmittels in der Schweiz bequem machen. Dieses kostet 6’300 Schweizer Franken pro Jahr. Also, freie Fahrt!

111’000 Übernachtungen im Chedi Andermatt

Das teuerste Zimmer, die Furka Suite, kostet im Chedi rund 2’000 Franken pro Nacht. Mit dem Transferbetrag von Neymar, könnte man sich dort mit sieben Freunden 111’000 schöne Tage und Nächte machen.

2’200 handsigniertes Roger Federer T-Shirts

Mit diesem Betrag gäbe es 2’200 von Roger Federer persönlich signierte T-Shirts zu kaufen. In den T-Shirts hat der King das Turnier in Halle gewonnen. Ein Exemplar kostet stolze 1008’40 Euro.

222 x Matías Delgado

Im August 2003 wechselte Matías Delgado für 1.3 Millionen von den Chacarito Juniors zum FC Basel. Sein Marktwert bei Karriereende 2017 (Telebasel berichtete) betrug eine Million Euro. Das heisst Sie könnten sich 222 Delgados kaufen.

260 Privatkonzerte von Adele

Wer die britische Pop-Sängerin schon immer Mal live sehen wollte, die Tickets aber immer schon ausverkauft waren, kann den Star nun locker zu sich nach Hause einladen. Mit 222 Millionen sogar satte 260 Mal.

277’000 x die FCB-Jahreskarte

Für 222 Millionen können sich FCB-Fans 277’000 Jahreskarten für den teuersten Sektor leisten.

292’000 x das iPhone 7

Der Vorgänger des vermutlich im September 2017 erscheinenden iPhone 8 ist aktuell ab 760 Franken bei Apple erhältlich. ‹Apfel-Verrückte› könnte es sich 292’000 Mal kaufen.

910’000 x das Aroma-Menü bei Tanja Grandit

Ein 12-Gang-Menü im Restaurant Stucki bei Sterneköchin Tanja Grandit kostet 244 Franken pro Person. Mit 222 Millionen können sich Feinschmecker 910’000 Mal ein ‹One Candlelight Dinner› gönnen. Oder wie wär’s mit einer Geburtstagsparty mit 910’000 Gästen?

909’000 Helikopterflüge über New York

Ein luxuriöser Hubschrauberrundflug über Manhatten? Mit 222 Millionen können Sie sich das locker leisten.

Die Top Ten der Fussballtransfers

1. Paul Pogba (Juventus Turin zu Manchester United): 105 Millionen

2. Gareth Bale (Tottenham Hotspur zu Real Madrid): 100 Millionen

3. Cristiano Ronaldo (Manchester United zu Real Madrid): 94 Millionen

4. Gonzalo Higuaín (SSC Neapel zu Juventus Turin): 90 Millionen

5. Neymar (FC Santos zum FC Barcelona): 85 Millionen

6. Luis Suárez (FC Liverpool zum FC Barcelona): 81 Millionen

7. James Rodríguez (AS Monaco zu Real Madrid): 80 Millionen

8. Ángel Di María: (Manchester United zu Paris St. Germain): 75 Millionen

8. Zinédine Zidane (Juventus Turin zu Real Madrid): 75 Millionen

10. Kevin De Bruyne (VfL Wolfsburg zu Manchester City): 74 Millionen