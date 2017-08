220 Mio. Rekordtransfer endlich in Paris

CEO Nasser Al-Khelaif vom Fussballclub Paris Saint-Germain (links) und Neymar Jr (Keystone)

Der brasilianische Fussballstar Neymar landet am Freitagmittag, 4. August 2017, in Paris. Wenig später spricht er seine ersten Worte als offizieller Spieler von Paris Saint-Germain.

Das Geld sei nicht die Motivation für den Wechsel gewesen. «Ich folge meinem Herzen, nicht dem Geld. Barcelona zu verlassen, war der schwierigste Entscheid meines Lebens», sagte Neymar da Silva Santos Júnior, kurz, Neymar Jr. oder Neymar.

Bei seiner offiziellen Vorstellung im ‹Parc des Princes›, der Heimstätte von Paris Saint-Germain eröffnet er, er habe gespürt, dass die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen sei, obwohl er sich in Barcelona sehr wohl gefühlt habe.

«Jetzt bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Ich bedanke mich für diese neue Challenge und ich freue mich, bald mit dem neuen Team auf dem Platz zu stehen.» Ginge es nach Neymar, würde er am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Aufsteiger Amiens seinen Einstand geben.

Laut französischen Medienberichten zufolge, ist ein Teil des Deals mit Neymar, dass der Brasilianer als Botschafter für die Fussball-WM 2022 in Katar auftritt.

«Wir werden mit Neymar mehr Geld verdienen, als er gekostet hat»

Noch ist unklar, wie sich der Transfer mit dem ‹Financial Fairplay› vereinbaren lässt. Gemäss den UEFA-Vorschrift dürfen die Vereine in drei Jahren nicht mehr als 30 Millionen Euro Verlust machen. An Neymars Vorstellung in Paris versprach der katarische Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi, man werde mit dem Spieler mehr Geld verdienen, als er gekostet hat. «Es hört sich seltsam an, aber so wird es sein. Der Klub wird profitieren», sagte Al-Khelaifi und fügte an: «Wer auch immer über Financial Fairplay nachdenkt: Bitte geht einen Kaffee trinken und macht euch keine Sorgen, wir sind in guten Händen.»

FC Barcelona zahlt nicht

Derweil hat der FC Barcelona bestätigt, dass eine Prämie von 26 Millionen Euro für die Vertragsverlängerung von Neymar im Oktober 2016 zurückbehalten wird. Der Klub werde «nicht zahlen», erklärte Vereinssprecher Josep Vives am Freitag in Barcelona.

Die damalig erzielten Vereinbarungen seien ganz offensichtlich nicht eingehalten worden, so Vives. Neymar habe unter anderen zugesichert, vor dem 31. Juli mit keinem anderen Klub zu verhandeln.

Die Prämie sollten dem Profi sowie dessen Vater und Manager Neymar Senior zu Gunsten kommen. Um den Rekordtransfer gegen den Willen des FC Barcelona zu ermöglichen, musste Paris die im Vertrag festgeschriebene Ablöseklausel ziehen und 222 Millionen Euro an Barcelona zahlen.

