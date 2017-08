Von Käpt’n Hook bis Scar – Wer ist besonders böse?

Er gilt als einer der ganz, ganz Bösen: Scar aus ‹der König der Löwen›. (Bild: Facebook Disney)

Sie stürzen von Klippen, Türmen oder Mauern, fast alle Disney-Bösewichte sterben am Ende den selben Tod. Aber welcher gezeichnete Antagonist hat uns in Kindertagen am meisten Angst eingejagt? Eine Liste der 15 fiesesten Disney-Schurken, die je gezeichnet wurden.

«Lang lebe der König». Mit diesen Worten warf der Löwe Scar seinen Bruder Mufasa in den Tod. «An deinem achtzehnten Geburtstag sollst du dich an einer Spindel stechen und sterben», so verfluchte Malefiz die kleine Aurora. Diese Szenen aus ‹Der König der Löwen› und ‹Dornröschen› sind Klassiker der Disney-Geschichte. Doch auch andere bekannte Antagonisten jagten Jung und Alt Schrecken ein und brachten so manchen zur Weissglut. Bösewichte unter sich: Eine Rangliste der fiesesten Disney-Schurken und Übeltäterinnen:

15. Käpt’n Hook

Sein Hass auf Kinder rührt daher, dass ihm ein eben solches namens Peter Pan einst die Hand abhackte und sie dem Krokodil zum Frass vorwarf. Die ständige Angst vor dem tickenden, grünen Monster treibt Käpt’n Hook aus ‹Peter Pan› fast in den Wahnsinn. Mit seiner unglaublichen Furcht wirkt er allerdings eher albern als wirklich böse.

14. Si und Am

Hinterlistig und böse: So präsentieren sich Si und Am in ‹Susi und Strolch›. Die beiden Siamkatzen haben es faustdick hinter den Ohren – oder unter den vermeidlich samtigen Pfoten. Systematisch sorgen sie dafür, dass die Cocker Spaniel-Dame Susi Ärger mit Herrchen und Frauchen bekommt.

13. Madame Medusa

Von den ganz Kleinen wird sie immer wieder überlistet. Madame Medusa aus ‹Bernhard und Bianca – die Mäusepolizei› hat trotz zweier gezähmter Krokodile keine Chance gegen ihre winzigen Gegner. Das mag aber auch an ihrer scheinbar nur minimal vorhandenen Intelligenz liegen.

12. Clayton

Gorilla hier, Gorilla da. Der Wilderer mit der grossen Klappe ist im Dschungel auf der Suche nach majestätischen Menschenaffen. Claytons vorlaute und gierige Art bringt ihn in ‹Tarzan› aber nicht weit. Eine Liane ist sein Tod.

11. Gouverneur Ratcliffe

Gegenüber Menschen ist der geldgierige Gouverneur Ratcliffe in ‹Pocahontas› keineswegs so grosszügig, wie mit seinem verwöhnten Mops. Ohne Rücksicht möchte er das Land der Indianer plündern und nach Gold suchen. Neben Gier und Bösartigkeit, glänzt der Schurke auch mit farbenfrohen Outfits.

10. Shan-Yu

Im Film ‹Mulan› scheint der Hunnen-König fast schon unsterblich zu sein. Denn Shan-Yu überlebt sogar unversehrt eine Lawine. Das Töten und Plündern scheint dem Bösewicht durchaus Spass zu machen – und der an den Hunnenkönig Attila angelehnte Antagonist scheint eine Vorliebe für Brutalität zu haben.

9. Herzkönigin

Was die Herzkönigin aus ‹Alice im Wunderland› angeht, kann der Schein auch trügen. Zwar pummelig und manchmal ziemlich ungeschickt, ist sie doch eine mächtige Frau, die ihren Gatten unter Kontrolle hat. Besondere Vorliebe: Flamingo-Crocket. In Acht nehmen sollten sich die Untertanen vor ihrem Temperament, denn die Herzkönigin ist sehr leicht zu reizen.

8. Shir Khan

Er hasst nichts mehr als Feuer und Waffen. Kein Wunder, denn seine ganze Familie wurde durch Menschen ausgelöscht. Shir Khan jagt Mowgli im Film ‹Dschungelbuch› deshalb unerbittlich und schreckt dabei vor nichts zurück. Oft an seiner Seite, die Schlange Kaa:

7. Gaston

Nein, Gaston hat in ‹die Schöne und das Biest› nicht den ‹schönen› Part. Obwohl das dem eitlen Frauenschwarm sicher lieber wäre. Von den Damen angebetet, von seiner Traumfrau verschmäht. Obwohl der eingebildete Gaston zu Beginn gar nicht so böse wirkt, möchte er zum Schluss nichts lieber tun, als das Biest zu töten. Und das bestimmt nicht zum Wohl der Dorfbewohner.

6. Malefiz

Als Einzige an ein grosses Fest nicht eingeladen zu werden, ist nichts schönes. Malefiz rächt sich in ‹Dornröschen› indem sie die kleine Prinzessin Aurora verflucht. Die dunkle Fee bedient sich für ihre Machenschaften der schwarzen Magie und schafft es sogar, sich in einen feuerspeienden Drachen zu verwandeln.

5. Böse Stiefmutter

Mit körperlicher Kraft schaffte es die böse Stiefmutter aus ‹Cinderella› nicht auf diese Liste. Es sind viel mehr ihre Psychoterror-Methoden, mit denen sie Aschenputtel quält. Allerdings muss es schwierig sein, bei solch dümmlichen eigenen Töchtern nicht eifersüchtig auf die wunderschöne Stieftochter zu sein.

4. Ursula

Von Triton aus dem Palast verbannt, möchte die Meerhexe Ursula in ‹Arielle die Meerjungfrau› nichts lieber ergattern, als den Dreizack des Königs und somit die Macht über die Ozeane. Dabei schreckt sich auch nicht vor den zarten Gefühlen von Prinzessin Arielle für Prinz Erik zurück. Wahrlich skrupellos und richtig böse.

3. Cruella de Vil

Luxus und Reichtum, dafür lebt Cruella de Vil. Wie in ‹101 Dalmatiner› gleich anfangs zu erkennen ist, ist die schwarz/weisshaarige Frau keineswegs tierlieb. So träumt sie von einem neuen Mantel, gemacht aus 99 Dalmatiner-Fellen. Cruella ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Disney-Bösewichte aller Zeiten und ihr Song sicherlich allen ein Begriff.

2. Die böse Königin

Sie erscheint neben ihrer Tätigkeit als Herrscherin auch gerne als alte Bettlerin. Ihre Schönheit ist der Herrscherin in ‹Schneewittchen› das kostbarste Gut und so schämt sie sich auch nicht, ihren Zauberspiegel täglich zu fragen, wer denn nun die Schönste im Land sei. Den zweiten Platz hat die Königin deshalb verdient, weil sie einen Jäger als Auftragsmörder losschickt, um ihre Stieftochter zu töten. Das nur, damit sie danach deren Herz verspeisen kann. Schönheit geht bei dieser Dame wohl über alles. Eine wahre Hexe unter den Disney-Bösewichten.

1. Scar

Im Film ‹der König der Löwen› bekommt er die Krone nicht, aber er ist definitiv der König aller Bösewichte. Eigentlich heisst der Löwe Taka, den Spitznamen Scar verdankt er einer grossen Narbe quer über das rechte Auge.

Gemäss Gerüchten soll er sich diese beim Versuch zugezogen haben, Mufasa zu retten. Ziemlich ironisch, lässt er seinen Bruder im Film doch in eine Schlucht fallen und ist somit für seinen Tod verantwortlich. Er tötet aber nicht nur Simbas Vater und sein eignen Fleisch und Blut. Mit seiner Machtgier zerstört er unter seiner Herrschaft gar das ganze Land. Das Böse in Person, oder Löwe, hat den ersten Platz auf jeden Fall verdient.

Was ist Ihre Meinung? Stimmt die Reihenfolge so oder haben wir jemanden vergessen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu in die Kommentarspalte.