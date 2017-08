Pippo Pollina veröffentlicht sein erstes Buch

Pippo Polina bei seinem Auftritt am ‹IMFLUSS› Festival.

Angefangen als Strassenmusiker und nun mit 54 Jahren hat Pippo schon auf mehr als 4000 Bühnen gespielt. Die Musik öffnete ihm Türen und er produzierte bis heute 22 Alben. Sein neustes Werk heisst: ‹Il sole che verrà› zu deutsch: ‹Die Sonne, die wiederkommt›. Vor seinem Auftritt am ‹IMFLUSS› Festival haut der Vollblutmusiker aber noch einen raus! Im Dezember erscheint Pippo Pollinas erstes eigenes Buch.

Nicht nur zur Musik pflegt Pippo eine grosse Leidenschaft, sondern auch zum Schreiben. Er habe Schriftsteller schon immer bewundert und möchte nun selbst seine Erfahrungen und Eindrücke über die Welt den Menschen weiter geben. Das Buch soll in drei Teile aufgeteilt werden.

Über den Mauerfall in Berlin

Was für Veränderungen das Internet mit bringt

9/11 der Terrorakt in New York

Wie das Ganze am Ende ausschaut und was für einen Titel das Buch tragen wird, ist noch nicht bekannt. Eines steht aber fest: Pollina verbaut auch in seinem neuesten Werk Herz, Erfahrung und Emotionen.

Gestern Abend, 2. August 2017, spielte er am ‹IMFLUSS› Festival. Glam hat den Musiker getroffen und etwas mit ihm geplaudert. So verrät er zum Beispiel, wie er bei hohen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahrt.