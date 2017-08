Miami Vice kehrt zurück

Miami Vice (Facebook)

Gute Nachrichten für Fans der 80er-Jahre-Serie ‹Miami Vice›: Der US-Sender NBC will die Krimiserie neu auflegen.

Sie sind hinter Drogenhändlern, Waffenschmugglern und Geldwäschern her. Die Polizisten James ‹Sonny› Crockett und Ricardo Tubbs, gespielt von den Schauspielern Don Johnson und Philip Michael Thomas, gehen in der Originalserie der 80er-Jahre auf Gangsterjagd in und rund um Miami.

Miami Vice Intro (Youtube)

Crockett und Tubbs kehren ein zweites Mal zurück

Der ausführende Produzent war damals Michael Mann, der 2006 auch eine Spielfilmversion unter dem gleichnamigen Titel mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen ins Kino brachte.

Vin Diesels Firma mit an Bord

Nun will der US-Sender NBC die Krimiserie neu auflegen. Vin Diesel und ‹Fast and The Furious›-Autor Chris Morgan sind mit ihren Produktionsfirmen an Bord.

Über die Besetzung der Hauptrollen wurde zunächst nichts bekannt, wie die US-Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter am Mittwoch, 2. August 2017, berichteten.