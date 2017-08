Grenzwächter halten mutmasslichen Kriminaltourist an

Die Grenzwache übergab den Mann der Kantonspolizei Basel-Stadt. (Symbolbild: zVg)

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Basel-Hüningen haben Schweizer Grenzwächter einen mutmasslichen Kriminaltourist angehalten. Der Mann führte unter anderem Geld in diversen Währungen sowie andere verdächtige Gegenstände mit sich. Er wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.

Der Litauer fiel den Grenzwächtern auf, weil er keinen Führerschein dabei hatte, schreibt die Eidgenössische Zollverwaltung am 3. August in einer Mitteilung. Er wollte die Schweiz in Richtung Frankreich verlassen. Diverse Abklärungen ergaben schliesslich, dass der Mann überhaupt kein Dokument zum Lenken eines Autos besitzt. Bei der Zollkontrolle des Fahrzeugs am Grenzübergang Basel-Hüningen haben die Grenzwächter schliesslich verschiedene Musikinstrumente und Weinflaschen sowie Geld in verschiedenen Währungen und in Form von Gedenkmünzen gefunden.

Der Mann führte ausserdem diverse Gegenstände mit sich, die gemäss Zollverwaltung zum Begehen eines Deliktes verwendet werden können. Die Grenzwache hat den mutmasslichen Kriminaltourist schliesslich der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben. Die Basler Staatsanwaltschaft hat entsprechende Massnahmen eingeleitet.