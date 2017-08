Drei Überraschungen und ein Favorit

Können sie auch heute jubeln? Dänemark trifft im Halbfinal auf Österreich. (Bild: keystone)

Nachdem mit Deutschland und Frankreich zwei grosse Favoriten auf den Titel im Viertelfinale ausgeschieden sind, scheint der Weg zum Sieg für England frei zu sein. Doch Dänemark und Österreich, die Deutschland und Spanien aus dem Turnier geworfen haben, dürfen nicht unterschätzt werden. Und auch die Niederlande strotzt voller Selbstvertrauen. Die EM-Halbfinals von heute, 3. August 2017.

Dänemark – Österreich (18:00)

Die Däninnen gewannen in einer überaus spektakulären Partie gegen Deutschland (2:1). Die Österreicherinnen konnten den Krimi-Viertelfinal gegen Spanien im Elfmeterschiessen für sich entscheiden. Die heutige Partie zwischen den beiden Überraschungsgegnern verspricht viel.

Rein statistisch gesehen ist die Ausgangslage für Dänemark minim besser. Sie stehen auf der FIFA-Weltrangliste auf Platz 17, Österreich auf Platz 24. Der Viertelfinal gegen Spanien kostete die Österreicherinnen viel Kraft. 120 Minuten Spielzeit mit anschliessendem Penaltyschiessen. Die Partie war schnell, intensiv und es wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Dänemark hingegen konnte gegen Deutschland in 90 Minuten gewinnen. Die Deutschen zeigten sich zudem auffällig unsicher und schenkten den Däninnen viele Bälle – so konnten Kräfte gespart werden.

Facts zu den beiden Mannschaften

Dänemark war schon fünf Mal in einem Halbfinal. Jedes Mal verloren sie. So oft wie keine andere Mannschaft.

Österreich muss ohne Spitzenspielerin Lisa Makas spielen. Sie hat sich im Spiel gegen Spanien zum vierten Mal das Kreuzband gerissen.

Bisher gab es zwei Begegnungen der beiden Mannschaften. Eine gewann Dänemark, die andere Österreich.

Das Testspiel im Juli gewann Österreich mit 4:2.

Die Österreicherinnen zeigen sich seit Beginn der EM in Höchstform. Sie trumpfen in jedem Spiel auf und zeigen sich selbstsicher und energiegeladen. Sie konnten ihre Gruppe gewinnen (sogar vor Frankreich) und funktionieren als Einheit. Sie zeigten sich zuletzt im Spiel gegen Spanien stark in Zweikämpfen im Mittelfeld. Die Däninnen verfügen über einige Trümpfe in ihrer Mannschaft, wie beispielsweise Pernille Harder.

Die Partie zwischen Dänemark und Österreich hat alle Voraussetzungen, um richtig spannend zu werden, die Ausgangslage steht bei 50:50.

Niederlande – England (20:45)

Die zweite Halbfinal-Partie zwischen der Gastmannschaft Niederlande und England zeigt eine etwas klarere Ausgangslage. England wurde bereits vor der EM als Kandidat für den EM-Titel gehandelt. Die Niederlande hingegen wuchs vor allem mit dem Viertelfinal-Sieg gegen Deutschland über sich hinaus. England ist momentan fünfte in der FIFA-Weltrangliste, die Niederlande sind 12. Und die bisherigen neun Begegnungen sprechen für einen Finaleinzug der Insulanerinnen: 9 Siege für England, 2 Unentschieden und 1 Sieg der Niederlande.

Partie bricht mehrere Rekorde

Die Partie zwischen Topfavorit England und mittlerweile Titelanwärter Niederlande ist heiss begehrt. Das Stadion des FC Twente ist restlos ausverkauft. Es werden bis zu 27’000 Fans erwartet. Es werden aber noch weitere Rekorde gebrochen:

Der Sieg der Niederlande gegen Schweden im Viertelfinale wurde von 2,1 Millionen Zuschauern verfolgt. Mehr als jedes Spiel der bisherigen EM. Heute Abend dürften es noch mehr sein.

Es sind 132 Medienakkredditierungen eingegangen

15 TV-Kommentatoren werden anwesend sein

Es kommen 43 Fotografen

Für Rasen-Interviews gibt es 7 Positionen

Auch schon vor der heutigen Partie Niederlande – England ist die Frauen-EM die bislang meist gesehene. In Grossbritannien zum Beispiel sahen 3,3 Millionen Zuschauer, wie England gegen Frankreich siegte und in den Halbfinal einzog. Dies ist ein Rekord für den englischen Frauenfussball.

Der Halbfinal zwischen der Niederlande und England hat das Potential, ein richtiger Knüller zu werden. Die englische Mannschaft verfügt über ein ausgezeichnetes Kader. Praktisch jede Spielerin kann gefährlich werden und für die Sturmspitze hat der walisische Trainer Mark Sampson die komplette Auswahl: Jodie Taylor, Nikita Parris, Ellen White, Toni Duggan und Francesca Kirby könnten alle spielen.

Läuft England heute in Topform auf, so könnte es für die Niederlande schwierig werden, den Gegner aus England zu bezwingen. Für die Niederlande wichtig ist die Stürmerin Lieke Martens. Wenn die Niederlande jedoch Deutschland schlagen kann, dann können sie auch England bezwingen. Wenn alles passt, ist es durchaus möglich, die Sensation zu schaffen.