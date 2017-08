Alles stimmte am STIMMEN-Festival 2017

(Bild: zVg/Facebook/STIMMEN-Festival)

Nach vielen spektakulären Konzerten ging am 31. Juli 2017 das 24. STIMMEN-Festival zu Ende. Am letzten Abend boten Lambchop Aussergewöhnliches. Sie retteten das Publikum vor der Sintflut.

Künstler, die ansonsten in der erweiterten Region nicht zu sehen sind, an einzigartigen Spielorten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu präsentieren, war auch 2017 ein erfolgreiches Konzept des STIMMEN-Festivals.

Die Gesamtkapazität aller 22 Konzerte lag bei rund 38’000 Plätzen. Insgesamt besuchten

etwa 24’500 Musikfans die Konzerte, was einem Auslastungsgrad von rund 64% entspricht.

STIMMEN-Chef Markus Muffler ist mit der künstlerischen Qualität dieses Jahrgangs

sehr zufrieden: «STIMMEN 2017 hat noch mehr bestätigt, dass der Weg, das Besondere und

Aussergewöhnliche zu präsentieren, der richtige ist und in diesem Jahr sehr schön gezeigt,

dass es innerhalb der Genres Pop, Rock, Jazz, Soul oder A Cappella jenseits von Wiederholungen und Austauschbarem, viele sehr aufregende und sehr begabte Künstler gibt, deren Talent wir bestaunen durften».

Besondere Momente am STIMMEN-Festival

Auch 2017 gab es Konzerte, die sicherlich in die Geschichte des Festivals eingehen werden. «Für ganz besondere STIMMEN-Momente sorgten u. a. Elbow, die mit ihrem Konzert eine Menge Menschen unheimlich glücklich machten, der Ausnahmekünstler Benjamin Clementine, dessen Musik sich jeder Beschreibung oder Einordnung entzieht, das musikalische Wunderkind Jacob Collier und natürlich die spektakuläre und nicht mehr zu überbietende Show der grossartigen Grace Jones, die nach wie vor Standards im Musikbereich – und in Sachen Outfits – setzt.

Positiv überrascht wurden sicherlich viele Besucher von Tom Odell, Blick Bassy, Awa Ly und Fuel Fandango, währenddessen von vorneherein klar war, dass das Thomas Quasthoff Quartett und die Beginner ihrem hochprofessionellen Ruf gerecht werden würden», sagte Programm-Macherin Kristina Danwerth.

Die Marktplatz-Konzerte 2017 waren geprägt von mitreißenden und emotionalen Auftritten. Fatcat, die Support-Band für Chaka Khan, stahl der ‹Queen of Funk› die Show und brachte den Marktplatz bereits während der ersten halben Stunde zum Kochen.

Tom Odell hat gezeigt, weshalb mit ihm in den kommenden Jahren auf den großen Festival-Bühnen zu rechnen sein wird und ZZ Top verwandelten den ausverkauften Marktplatz in ein friedliches Biker-Treffen.

Grace Jones, eine Ikone der Popkultur, sorgte mit ihrem legendären Konzert für einen der ganz besonderen STIMMEN-Momente und die Beginner machten aus dem vollgepackten Lörracher Marktplatz eine Drei-Generationen-Disco.

Lampchop retten die Fans vor der Sintflut

Die Band Lambchop transportierte am STIMMEN-Festival mit ihrem Alternative Country US-amerikanische Lässigkeit in den von sintflutartigen Regenfällen heimgesuchten Lörracher

Rosenfelspark. Spontan lud die Band um Frontmann Kurt Wagner das vom Unwetter durchnässte Publikum auf die Bühne ins Trockene ein und spielte so das Konzert inmitten des bunten Treibens zu Ende.

(Video: Telebasel)