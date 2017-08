Alex Wilson will in London unter 10 Sekunden laufen. (Bild: Keystone)

International Der schnellste Mann der Schweiz läuft an der WM

In Kürze beginnt die Leichtathletik-WM in London. Der Basler Sprinter Alex Wilson steht bereits am Freitagabend im Einsatz.

Einmal die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, das ist der grosse Traum des Sprinters Alex Wilson. Dafür investiert er sehr viel. Seit fast einem Jahr quält sich der Basler in der Londoner Trainingsgruppe täglich. Aber der Aufwand lohnt sich: Im Mai verbesserte er seine eigene nationale Bestzeit über 100 m um eine Hundertstelsekunde und legte danach über 200 m nach. Das gibt Zuversicht, Selbstvertrauen und Hoffnung für die WM in London. Dort bestreitet Wilson bereits am Freitag, 4. August 2017, um 21:20 Uhr den Vorlauf für die 100 Meter-Strecke. Falls es ihm gelingen wird sein bestes Rennen abzuliefern, ist vieles möglich. Ansonsten hat er am kommenden Montag um 19:30 Uhr nochmals eine Chance anzugreifen. Dann beginnen nämlich die Vorläufe für den 200 Meter-Lauf, bei dem er ebenfalls am Start sein wird. Mehr dazu in Telebasel Sport vom 3. August 2017 ab 18:30 und ab stündlich ab 19 Uhr.

