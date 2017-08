Guillaume Hoarau lässt Kiew-Hüter Kowal beim Penalty keine Chance. (Bild: sda)

Young Boys schafft das kleine Wunder. Die Berner machen nach dem 1:3 in Kiew den Rückstand wett und gewinnen in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation 2:0 gegen Dynamo Kiew.

Dank der Auswärtstor-Regel qualifizieren sich die Berner mit dem Gesamtskore von 3:3.

Jordan Lotomba gelang der entscheidende zweite Treffer in der 88. Minute per Kopf. Das 1:0 hatte Guillaume Hoarau in der 13. Minute mittels Penalty erzielt, nachdem Roger Assalé im Strafraum gefoult worden war.

(sda)