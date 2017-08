Tram Nummer drei: Schlaufenfahren verboten

Der Telebasel News Beitrag vom 2. August 2017

Absurde Situation an der Endstation ‹Burgfelder Grenze›: Alle Passagiere des Dreier-Trams müssen aussteigen und dürfen nicht die Schlaufe zurück fahren. Grund sind 50 Meter, welche das Tram auf französischem Boden fährt. Dafür haben die BVB (noch) keine Bewilligung für alle Tram-Typen.

Die neue Tramschlaufe bei der Burgfelder-Grenze führt zu einer absurden Situation: Alle Passagiere müssen aussteigen und zur gegenüberliegenden Tramstation laufen, wenn sie gleich wieder zurückfahren wollen. Der Grund: Die BVB haben die Bewilligung nur für einen Tram-Typ, um Passagiere auf französischem Boden zu befördern: für das Flexity-Tram. Für die Combino-Trams haben die BVB (noch) keine Bewilligung. Deshalb erklärt der Mediensprecher der BVB, Benjamin Schmid: «Wir wollen nicht unseren Fahrgästen zumuten, dass sie wissen müssen: sitze ich in einem Combino oder in einem Flexity. Deshalb haben wir gesagt, die Leute müssen generell aussteigen, wenn sie die Schlaufe fahren wollen.»

Zoll-Formular selber ausfüllen

Der Zoll an der Burgfelder Grenze ist keine Gemeinschafts-Zoll-Anlage. Deshalb ist der Zoll nur gelegentlich besetzt. Wer Ware von Frankreich in die Schweiz mitführt, muss das Zoll-Formular selbständig ausfüllen. Wer aber die Mehrwertsteuer von Frankreich zurückfordern will, hat es schwieriger als beispielsweise in Weil, an der Grenze zu Deutschland. Es gibt keine französischen Zöllner, die das Formular abstempeln.

Vereinfachte Grenzkontrolle

Ab 9. Dezember 2017 fährt das Dreier-Tram über die Grenze bis zum französischen Bahnhof in Saint-Louis, wo es in der neuen Tramschlaufe wendet. Ab dann aber dürfen die Tram-Passagiere sitzenbleiben, sofern sie zollfreie Ware mit sich führen. Die BVB rechnen, dass das Dreier-Tram bedeutend weniger Einkaufs-Touristen benützen werden als es im Tram 8 nach Weil passiert. Auf der Tramlinie 8 kommt es wegen der vielen Passagier häufig zu Verspätungen.