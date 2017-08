(Bild: zVg/Voces Suaves)

Basel Reise ins Jenseits mit dem Ensemble Voces Suaves

Das Konzert ‹Al dì là della morte› nimmt das Publikum auf eine musikalische Reise durch die drei Nachwelten, die Dante Alighieri in seinem Werk ‹Göttlichen Komödie› beschrieben hat. Das Konzert findet am 5. August 2017 in der Waisenhauskirche in Basel statt.

Die Zuhörer sind eingeladen, musikalische Repräsentationen des Jüngesten Gerichts, des durch die drei Reiche der jenseitigen Welt führenden Weges, und der Suche der Seele nach dem Platz der ewigen Ruhe mitzuerleben. Die erste Station bei dieser Reise ist die Hölle, die zweite das Fegefeuer und die letzte das Paradies. Die Werke Es gibt überraschend wenige Kompositionen des 16. und 17. Jahrhunderts, die sich Dantes Meisterwerk widmen. Das Programm enthält zwei dieser raren Werke, eines von Luzzasco Luzzaschi, das andere von Pietro Vinci. Zusätzlich werden Werke zu hören sein, die entweder Paraphrasen von Dantes Poesie sind oder ähnliche Atmosphären und Bilder heraufbeschwören. Neben geistlichen Stücken von Orlando di Lasso, Carlo Gesualdo und Claudio Monteverdi werden Auszüge eines fast unbekannten Requiems von Stefano Bernardi und a cappella-Musik von Joanne Metcalf, einer amerikanischen, zeitgenössischen Komponistin, zu hören sein. Das Ensemble Voces Suaves ist ein Vokalensemble aus Basel, das Renaissance- und Barockmusik in solistischer Besetzung aufführt. Das 2012 von Tobias Wicky gegründete Ensemble besteht aus einem Kern von acht professionellen Sängerinnen und Sängern, von denen die meisten einen Bezug zur Schola Cantorum Basiliensis haben. Je nach Programm variiert die Besetzung, und bei Bedarf werden Instrumentalisten hinzugezogen. Besetzung

Sopran: Lia Andres, Christina Boner-Sutter

Altus: Jan Thomer

Tenor: Paolo Borgonovo Dan Dunkelblum

Bass: Tobias Wicky, Davide Benetti

Orgel: Elina Albach Was, wann, wo: Voces Suaves ‹Al dì là della morte›

Samstag, 5. August 2017, 19:30 Uhr; freier Eintritt, Kollekte

Waisenhauskirche Basel

