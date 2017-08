Miss Schweiz Wahl kehrt zurück

Miss Schweiz Lauriane Sallin freut sich im November 2015 über die Krone. (Keystone)

Nach langer Unsicherheit, ob es in der Schweiz überhaupt wieder eine Miss-Wahl geben wird, kehrt der Schönheitswettbewerb zurück ins Fernsehen: Der Privatsender 3+ wird im kommenden Jahr drei Castingfolgen und die Liveübertragung des Wettbewerbes ausstrahlen.

3+ will aus der Miss-Wahl wieder ein grosses TV-Ereignis machen. Geplant sind drei Casting-Sendungen, in denen die Kandidatinnen auf ihrem Weg begleitet werden, sowie die Live-Übertragung der Wahl, wie der Sender am Montag der Nachrichtenagentur sda mitteilte. Wann die Sendungen ausgestrahlt werden, steht aber noch nicht fest.

Gesucht: Starke Persönlichkeit

3+-Chef Dominik Kaiser freut sich, «einer der beliebtesten Marken der Schweiz neues Leben einhauchen zu können.» Gesucht wird eine «starke Persönlichkeit mit Ausstrahlung, welche die Schweiz mit Herzlichkeit, Bodenständigkeit und Offenheit repräsentiert».

Von Wohltätigkeit ist nicht mehr die Rede. Die neue Miss soll wieder eine richtige Schönheitskönigin werden. Der Zuger Unternehmer Guido Fluri hatte die Miss in den vergangenen Jahren zu einer karitativen Botschafterin umgestaltet. Mit mässigem Erfolg – auch finanziell, da Sponsoren lieber eine richtige Markenbotschafterin haben.

Neue Inhaber

Im Februar setzte Fluri schliesslich einen Schlussstrich und verkaufte die Markenrechte an die Eventschmiede AG. Die neuen Inhaber der Miss Schweiz Organisation heissen Angela Fuchs, Iwan Meyer und Andrea Meyer. Der Kaufpreis blieb geheim.

Die letzte Miss-Wahl unter dem Motto ‹Krone mit Herz› fand im November 2015 statt, ausgestrahlt damals von SAT.1 Schweiz. Gewählt wurde die Freiburgerin Lauriane Sallin, die auch heute noch im Amt ist. Sie wird die Krone noch bis 2018 behalten können.

(sda)