Jugendlicher nach Unwetter auf Zeltlager getötet

Die Unglücksstelle auf dem Zeltlager wird noch immer untersucht. (KEYSTONE/DPA/Achim Keller)

Bei schweren Unwettern im süddeutschen Waldshut ist am Mittwoch, 2. August 2017, ein Jugendlicher getötet worden. Der Knabe hatte in einem Jugendzeltlager zehn Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt übernachtet.

Zwei Bäume stürzten im Landkreis Waldshut-Tiengen im Bereich Rickenbach im Sennhofweg in der Nähe des dortigen Wanderparkplatzes um, einer hiervon in ein dort aufgebautes Gemeinschaftszelt eines Zeltlagers. In diesem Zeltlager befanden sich über 20 Kinder/Jugendliche und Betreuer.

Vier weitere Jugendliche wurden dabei schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich, wie die Polizei bekannt gab. Die Polizei wurde gegen 2 Uhr morgens alarmiert. Den Angaben zufolge war der Baum nach einem Blitzschlag umgestürzt.

Die Jugendlichen gehörten zu einer 21-köpfigen Gruppe mit vier Betreuern. Wie viele von ihnen in dem mittlerweile geräumten Zeltlager übernachtet hatten, war zunächst unklar.

Die übrigen Personen, die sich im Zeltlager aufgehalten haben, befinden sich inzwischen an einem sicheren Ort und werden dort betreut.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Gebiet am Mittwochmorgen die höchste Gewitterwarnstufe ausgerufen. Den Angaben zufolge stürzten in der Region viele Bäume um und beschädigten zum Teil parkende Autos. Häuser wurden durch herumfliegende Dachziegel beschädigt. Zu weiteren Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Unwetterschäden legten zudem am Mittwochmorgen die Bahnstrecke zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen teilweise lahm. Zwischen Ermatingen und Stein am Rhein war der Bahnverkehr unterbrochen. S-Bahnzüge fielen auf unbestimmte Zeit aus.

(sda dpa afp)