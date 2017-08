Das offizielle Feuerwerk der Stadt Basel auf dem Bruderholz in voller Länge. (Video: Telebasel)

Basel Bruderholz-Feuerwerk blieb vom Regen verschont

Am 1, August findet traditionell die Bundesfeier auf dem Bruderholz statt. Dieses Jahr fiel die Geburtstagsparty der Schweiz jedoch vielerorts ins Wasser - nicht so in Basel. Während des offiziellen Feuerwerks hatte Petrus Einsicht.

Als die Glocken der Tituskirche kurz vor 20 Uhr läuteten, waren die Festwiese und die Menschen darauf noch trocken. Auch die 38. Ausgabe der offiziellen Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz stand in Petrus Gnade. Trotz starkem Regen vor und nach der Feier, blieb der Himmel während des traditionellen Feuerwerks klar. Das Trommeltrio Drum Pastic wirbelte um die Gunst der Zuschauer, die QCB Big Band heizte dem Publikum richtig ein – und der Ansprache von Grossrats-Präsident Jöel Thüring wurde ebenfalls gelauscht. Die Nationalhymne gab dieses Jahr Little Chevy zum besten. Zuvor brachte die Blues-Sängerin mit ihren Songs noch etwas Schwung in die Meute.

