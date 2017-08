Der Telebasel News Beitrag vom 2. August 2017

Basel BKB warnt vor Investitionen in Bitcoins

In nur vier Jahren steigerte sich der Wert eines Bitcoins um rund das Fünfzehnfache. Erste Schweizer Banken bieten strukturierte Produkte an, die an Bitcoins gebunden sind. Die Basler Kantonalbank mahnt zur Vorsicht.

«Für uns sind Bitcoins eine Art Blackbox», sagt Stefan Kunzmann. Er leitet die Abteilung Investment Research der Basler Kantonalbank und behält die digitale Währung im Auge. Doch soweit wie die Bank Vontobel gehen und Anlageprodukte abhängig von Bitcoins anzubieten, möchte die BKB nicht gehen. Ist die Erzeugung der Währung, respektive deren Emittenten doch einigermassen obskur. Das total anonyme digitale Zahlungsmittel wird auch immer in die Nähe der organisierten Kriminalität gebracht – würden illegale Leistungen im Darkweb doch mit Vorliebe mittels der nicht rückverfolgbaren Bitcoins bezahlt. Digitale Unwegbarkeiten Nicht gerade vertrauenserweckend war der heutige Besuch des einzigen Bitcoin-Automaten in der Nordwestschweiz: im Vorraum einer Wechselstube im Kleinbasel. Selbst nach wiederholtem Neustart zeigte der Terminal noch kurzer Zeit wieder die unbefriedigende Meldung: «out of order». Weltweit würde das Bitcoin-Netzwerk seit dem 1. August nicht funktionieren, heisst es auf die Erkundigung bei Bitcoin Suisse AG, die ganze zehn Automaten in der Schweiz verteilt betreibt. Das System sei für irgendeinen technischen Vorgang offline, weltweit. Wann genau wieder mit Bitcoins gehandelt und getauscht werden kann, war der Bitcoin Suisse AG nicht möglich zu sagen. Ein zuverlässiges Zahlungsmittel ist anders.

