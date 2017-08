Tanja Hüberli (links) und Nina Betschart erfolgreich im Achtelfinale der Beachvolleyball-WM in Wien. (sda)

International Betschart und Hüberli souverän in die Achtelfinals

Nina Betschart und Tanja Hüberli schaffen es an der Beachvolleyball-WM in Wien locker in die Achtelfinals. Sie bezwingen die Österreicherinnen Katharina Schützenhofer und Stefanie Schwaiger mit 21:14 und 21:17.

Die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli liessen sich bei ihrem ersten Auftritt auf dem Centre Court weder vom leidenschaftlichen Publikum noch von der Sandtemperatur von 65 Grad beeindrucken. Sie hatten die erste Partie der K.o.-Runde zu jedem Zeitpunkt im Griff. Dank guter Services und ausgezeichneter Defensive kamen nie Zweifel auf. Nur viermal im gesamten Spiel liessen Betschart und Hüberli maximal zwei Punkte in Serie ihrer Gegnerinnen zu. Neue Gegnerinnen im Achtelfinal Im Achtelfinal vom Donnerstag treffen die Schweizerinnen, die nun ihr erstes WM-Ziel erreicht haben, auf die als Nummer 7 gesetzten Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes. Die Kanadierinnen, die gegen die brasilianischen Olympia-Zweiten Barbara/Fernanda in zwei Sätzen klar gewannen, spielen erst seit dieser Saison zusammen. Die ersten Erfolge stellten sich rasch ein. In den letzten drei World-Tour-Turnieren vor der WM belegten Pavan/Humana-Paredes die Ränge 2, 1 und 3. (sda)

