Autodieb stiehlt Krankenwagen aus Garage

Der Dieb klaute einen Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes. (Symbolbild: commons.wikimedia.org: 4028mdk09)

Ein ungewöhnlicher Autodiebstahl beschäftigt zurzeit die Weiler Polizei. Am Dienstag, 25. Juli 2017, klaute der Dieb in Weil-Friedlingen (D) einen in einer Garage geparkten Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und begab sich anschliessend auf eine Verwüstungstour durch das südbadische Rebland.

Nachdem er sich unerlaubt Zugang zum Krankentransporter verschaffen hatte, düste der bislang noch unbekannte Täter in den Rebland Bereich Efringen-Kirchen und gelangte von dort aus in ein Rebgelände im Bereich des Steinbruchs beim Eisenbahntunnel-Süd. Das schreibt das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung vom 2. August. Wie der Autodieb in die Garage gelangen konnte, ist der deutschen Polizei bislang noch ein Rätsel.

Dutzende Reben plattgewalzt

Im Rebgebiet kam der Krankenwagen vom Weg ab und blieb zwischen den Reben stehen. Doch anstatt das Fahrzeug zu verlassen und zu Fuss weiterzugehen, bretterte der Autodieb zwischen den Reben hindurch den Abhang hinunter und hinterliess dabei eine Spur der Verwüstung. Laut Mitteilung wurden auf einer Fläche von zwei bis drei Aren zahlreiche Reben sowie deren Bespannung plattgewalzt. Der Sachschaden den der Krankenwagen-Dieb dabei anrichtete, dürfte sich laut Schätzungen auf etwa 6000 Euro belaufen.

Nachdem er mit seiner ‹Traubenvernichtungsfahrt› fertig war, kehrte er nach Weil-Friedlingen zurück und stellte das DRK-Fahrzeug in einem kleinen Waldstück im Bereich des Rheinhafens ab. Dort wurde es zwei Tage später von einer Passantin entdeckt. Wer für die Tat in Frage kommt, ist momentan noch völlig unklar, schreibt die Polizei weiter. Allfällige Zeugen werden gebeten, ihre Informationen dem Polizeirevier Weil am Rhein mitzuteilen.