Wawrinka sagt Montreal und Cincinnati ab

Stan Wawrinka verzichtet auf die Teilnahme an den ATP-1000-Turnieren. (sda)

Im Gegensatz zu Roger Federer verzichtet Stan Wawrinka auf die Teilnahme an den ATP-1000-Turnieren nächste Woche in Kanada und in der Woche darauf in Cincinnati.

Die Verletzung am linken Knie, die den 32-jährigen Waadtländer bereits bei seiner Erstrunden-Niederlage in Wimbledon behinderte, ist noch nicht genügend ausgeheilt. «Nach langem Hin und Her und Konsultationen mit meinen Ärzten und meinem Team habe ich entschieden, Kanada und Cincinnati auszulassen, um sicher zu gehen», teilte die Nummer 4 der Welt in einer Medienmitteilung mit. Er werde deshalb erst zurück kehren, wenn er 100 Prozent von seiner Gesundheit überzeugt sei.

Titelverteidigung am US Open

Damit stellen sich auch Fragen zur Titelverteidigung des Romands am US Open. Wird Wawrinka dabei sein, auch ohne einen Ernstkampf in zwei Monaten? Oder nimmt er allenfalls noch eine Wildcard für das Turnier in Winston-Salem (North Carolina) in der Woche vor dem US Open an?

(sda)