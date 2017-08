Der Telebasel News Beitrag vom 1. August 2017.

Baselland Stolze Schweizer am Buure-Zmorge

Die Errungenschaften der Schweiz sind insbesondere das friedliche Zusammenleben. Das äussern die Besucher am «Buure-Zmorge» auf dem Egghof in Arisdorf am 1. August 2017 - dem Nationalfeiertag der Schweiz.

Die «Buure-Zmorge» haben inzwischen vierlerorts Tradition am 1. August. So auch im Baselbiet. Der Bauernhof in Arisdorf war am 1. August mit 470 Besuchern komplett ausgebucht. «Wir haben sogar einige abweisen müssen», erklärt der Bauer Thomas Kunz. Es kommen Menschen aus der ganzen Region, auch Behinderte sind willkommen. Auf seinem Egghof gibt es zum Brunch viele seiner Landwirtschaftsprodukte. «Es ist eine Riesenarbeit», sagt die Bäuerin Béatrice Kunz und fügt gleich an, «aber wir machen sie gerne.» 30 Helferinnen unterstützen sie, damit alle Besucher verköstigt werden können. Viele Kommen wegen der Geselligkeit. Beatrice Kunz, Landwirtin Egghof, Arisdorf (Video: Telebasel) Was bedeutet Ihnen der Schweizer Nationalfeiertag? Worauf sind Schweizer besonders stolz? Diese Frage stellte Telebasel einigen Besuchern des Buure-Zmorges auf dem Arisdörfer Egghof. Viele sagen, sie schätzen das friedliche Zusammenleben, die Sicherheit, und die Arbeitsmöglichkeiten. Wirklich patriotisch hat sich zwar niemand geäussert, aber einige befürchten, Ausländer könnten solche Schweizer Werte gefährden. Fabian Hertner, Vize-Weltmeister Orientierungslauf, Pratteln. (Video: Telebasel) Elisabeth Omlin, Pratteln (Video: Telebasel) Theodor Merz, Arisdorf (Video: Telebasel) Ernst Reimann, Reinach (Video: Telebasel) 2 Kommentare

