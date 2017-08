(dpa)

Baselland Feuerwerk explodiert in Mannes Hand

Auf dem Dorfplatz in Brislach kam es gestern Abend zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein Feuerwerkskörper explodierte in der Hand eines 21-Jährigen. Dieser wurde bei der Explosion schwer an der Hand verletzt.

Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt, brannten mehrere Jugendliche diverse Feuerwerkskörper auf dem Dorfplatz von Brislach ab. Dabei explodierte der Feuerwerkskörper in der Hand des jungen Mannes. Der 21-Jährige zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu und musste mit der REGA ins Spital geflogen werden. Bei der Explosion wurden zudem weitere Personen leicht verletzt. Auch sie mussten hospitalisiert werden, konnten das Spital aber mittlerweile wieder verlassen. Wie es zu diesem schweren Zwischenfall kam ist noch unklar. Spezialisten der basellandschaftlichen Polizei befassen sich mit dem Fall..

