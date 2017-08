Der FC Basel wird variabler

(Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Raphael Wicky hat angekündigt, den FCB variabler spielen zu lassen. Gegen Luzern liess er seine Mannschaft zum ersten Mal im 3-5-2-Modus auflaufen und hat somit schon gefühlt mehr Systeme ausprobiert als sein Vorgänger Urs Fischer. Doch mit dem plötzlichen Rücktritt seines Kapitäns Matías Delgado bricht das Prunkstück dieses Systems weg.

Angedacht wäre gewesen, dass Matías Delgado als eigentlicher Zehner die Position vor der Abwehr übernimmt. Ganz im Stile des italienischen Altmeisters Andrea Pirlo, der diese Rolle bei Juventus Turin ausfüllte. Die Idee ist sehr offensiv, da sich so im Mittelfeld nur kämpferisch denkende Spieler befinden. Die Aufgabe des Kapitäns, in diesem Mittelfeld mit viel Drang nach vorne, hätte wie folgt ausgesehen:

Dass Raphael Wicky nun von diesem System abweicht, ist nicht zu erwarten. Zumal er bereits gegen Luzern dieses System ohne den Argentinier praktizierte. Dort übernahm diese Rolle Luca Zuffi, der dies aufgrund seiner Fähigkeiten ein Spiel zu lenken, wohl auch noch eine Zeit lang tun wird. Doch der 27-Jährige ist eigentlich auch ein ‹normaler› Sechser, keiner mit besonders viel Offensivdrang, wie es Matías Delgado gewesen wäre.

Langfristig kommen die Jungen

Deshalb werden voraussichtlich in Zukunft junge Spieler, wie der Schwede Alexander Fransson (23), der bereits vom ehemaligen FCB-Trainer Urs Fischer als Delgado-Ersatz gesehen wurde, diese Position übernehmen.

Eine weitere, noch offensivere Option wäre Dominik Schmid. Der 19-Jährige aus dem eigenen FCB-Nachwuchs ist gelernter Offensivspieler und könnte so die ganz stürmische Wahl sein. Was man sich in der Super League als FC Basel aber durchaus erlauben kann.

Dominik Schmid hat bereits gegen Luzern phasenweise auf der Doppel-Sechs mit Luca Zuffi zusammengespielt. Er war je nach Spielsituation zwischen defensivem und offensivem Mittelfeld unterwegs. Vorne waren seine beide Mitspieler, die beiden Torschützen Kevin Bua und Mohamed Elyounoussi. Die beiden wechselten sich damit ab, den niederländischen Stürmer Ricky van Wolfswinkel, den Dritten im Bunde der Torschützen, zu unterstützen.

Steffen ungewohnt defensiv

Einer, den man da vorne auch erwartet hätte, ist Renato Steffen. Der schnelle Flügelspieler nahm aber gegen Luzern die Rolle des Pendants von Michael Lang ein. Bei gegnerischem Ballbesitz ordnete er sich als Aussenverteidiger auf der linken Seite ein. Waren die Rotblauen am Ball, ging es dann schnell nach vorne und der 25-Jährige kam zu einigen sehenswerten Offensiv-Aktionen, von denen die Krönung die butterweiche Flanke auf das 3:1 von Ricky van Wolfswinkel war.

Auch wenn er einen super Job machte auf dieser Position, darf man nicht vergessen, dass Renato Steffen in diesem System durchaus auch als Stürmer auflaufen kann. In dieser Position würde er den Konkurrenzkampf um den Platz neben van Wolfswinkel, zwischen Dimitri Oberlin, Neftali Manzambi und Afimico Pululu anheizen.

