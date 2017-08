Bundesfeier am Rhein war ein Publikumserfolg

Die Zuschauer verlassen die Wettsteinbrücke nach der Bundesfeier am Vorabend des Nationalfeiertages. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Das gute Wetter und das attraktive Programm lockten am 31. Juli 2017 rund 110‘000 Besucher an die Bundesfeier am Rhein. Den Höhepunkt bildete das traditionelle Feuerwerk, das um 23 Uhr gezündet wurde.

Ein vielfältiges Programm, zehn Livekonzerte und über 90 Beizen und Verkaufsstände sorgten von 17 bis 1 Uhr an den beiden Rheinufern für einen stimmungsvollen Auftakt zum heutigen Nationalfeiertag.

Höhepunkt war das traditionelle Feuerwerk, das um 23 Uhr gezündet wurde. Von zwei Schiffen aus abgefeuert, begeisterte das Spektakel mit Jung und Alt. Telebasel hat das Feuerwerk live übertragen, die Aufzeichnung davon können Sie auf unserer Facebook-Seite sehen.

Das Fest-Programm zur Bundesfeier

In Zusammenarbeit mit dem Wasserfahrverein Fischer-Club Basel wurde in diesem Jahr das beliebte Plausch-Langschiffrennen neu lanciert und ins Programm der Bundesfeier am Rhein integriert.

Mit einer neuen Streckenführung und einer erhöhten Anzahl an Teilnehmenden entpuppte sich das Langschiffrennen als besonderer Höhepunkt. «Es freut uns sehr, dass wir dank der guten Zusammenarbeit mit dem Fischer-Club Basel das Plausch-Langschiffrennen in unser Programm integrieren konnten. Das Rennen war ein tolles Ereignis und die Teilnehmenden hatten grossen Spass», freut sich Daniel Arni, Leiter der Arbeitsgruppe Bundesfeier am Rhein.

Insgesamt ruderten zehn Teams um die Wette. Als Sieger ging das Team Cussegl Federal aka Rhine-Pussies hervor, welches bereits im Vorjahr das Schlauchbootrennen gewonnen hatte.

Auch die restlichen Programmpunkte boten gute Unterhaltung. Mit Ritschi konnte ein national bekannter Act auf dem Floss präsentiert werden und auch die anderen Konzerte sorgten für ausgelassene Stimmung.

Auch die Blaulichtorganisationen sind zufrieden

Aus Sicht der Blaulichtorganisationen ist der offizielle Teil der Bundesfeier am Rhein ohne

grosse Probleme abgelaufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonspolizei Basel-Stadt sowie von Sanität und Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt hatten mit zahlreichen Hilfeleistungen alle Hände voll zu tun – wie alleweil bei Festen mit grossem

Publikumsaufmarsch.

Die Kantonspolizei hatte in diesem Jahr ihre Dispositive hinsichtlich möglicher Gefährdungen überprüft und gegenüber den Vorjahren angepasst und ausgebaut. Die Sicherung des Festperimeters mit mobilen baulichen Elementen bewährte sich und führte zu positiven Rückmeldungen.

Wie bereits im Vorjahr war die Polizei an der Bundesfeier an allen Veranstaltungsorten sichtbar präsent. Während der Feier musste die Polizei diverse Streitereien schlichten und wurden zu Schlägereien oder Keilereien gerufen, die sich bei ihrem Eintreffen entweder schon aufgelöst hatten oder als Bagatelle entpuppten. Zudem musste die Kantonspolizei an diversen Lokalitäten wegen Lärmreklamationen für Ruhe sorgen..

Die Sanität Basel leistete 15 Einsätze, die mit der Bundesfeier zusammenhingen. Sie musste die betroffenen Personen wegen Trunkenheit, aus medizinischen Gründen oder wegen Verletzungen in die Notfallstation einweisen.

An den Sanitätsposten der Samaritervereine beider Basel wurden bis zum Schluss des offiziellen Teils der Bundesfeier 27 Personen wegen kleiner Blessuren oder Unwohlsein ambulant behandel.

Die Berufsfeuerwehr Basel musste in der Dreirosen-Anlage einen brennenden

Mülleimer und einen Baumstrunk, der Feuer gefangen hatte, löschen. Als ‹blinder› Alarm erwies sich eine Meldung, auf einem Balkon im Kleinbasel brenne es.

Heute Abend wird die offizielle Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz gefeiert. Sie beginnt mit dem Glockengeläut der Tituskirche um 19:50 Uhr. Weitere Infos dazu finden Sie hier: