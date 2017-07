US-Schauspieler Sam Shepard erliegt Nervenkrankheit

Shepard starb an den Folgen der als Amyotropher Lateralsklerose (ALS) bekannten Erkrankung des Nervensystems in seinem Zuhause in Kentucky, wie die ‹New York Times› unter Berufung auf einen Sprecher der Familie am Montag berichtete.

Der Schauspieler, Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur galt als Multitalent. 1979 gewann er den Pulitzer-Preis für sein Theaterstück ‹Buried Child›. Er spielte mit in Filmen wie ‹Steel Magnolias›, ‹Homo Faber›, ‹Black Hawk Down› und ‹The Notebook›. Für seine Rolle im Astronautenfilm ‹The Right Stuff› wurde er 1983 für einen Nebenrollen-Oscar nominiert.

Mit dem Drehbuch für den Wim-Wenders-Film ‹Paris, Texas› holte er sich 1984 die Goldene Palme in Cannes. In der Netflix-Serie ‹Bloodline› spielte Shepard zuletzt den Patriarchen einer Familie, die ein Hotel in Florida betreibt.

Shepards Theaterstücke waren für ihre düstere Stimmung bekannt, in der er surrealistische Elemente mit schwarzem Humor verknüpfte und Figuren am Rande der amerikanischen Gesellschaft beschrieb. Gemäss ‹Broadwayworld.com› schrieb Shepard mehr als 40 Stücke für die Bühne, zudem mehrere Bücher mit Kurzgeschichten, Essays und Memoiren.

Sam Shepard im Film ‹Homo Faber›. (youtube)

Mit einem Fuss im Rock’n’Roll

Sam Shepard wurde am 5. November 1943 in Fort Sheridan, Illinois geboren, und wuchs in Kalifornien auf. Beide Eltern waren Lehrer, der Vater nebenbei auch Farmer. Auch Sam machte ein kurzes Agronomie-Studium, ging aber dann Anfang der 1960er Jahre nach New York, wo er begann, Dramen zu verfassen. Ausserdem schrieb er zusammen mit Michelangelo Antonioni das Drehbuch zu ‹Zabriskie Point› (1970).

Parallel dazu machte er Musik in verschiedenen Bands, befreundete sich nach seiner Übersiedlung nach London mit Bandmitgliedern von The Who und The Rolling Stones und spielte in einem Projekt von Mick Jagger Schlagzeug. Zurück in den USA ging er mit Bob Dylan auf Tournée und spielte erste Filmrollen. Bei den Dreharbeiten zu ‹Frances› lernte er Jessica Lange kennen, mit der er 28 Jahre lang zusammen war und zwei Kinder hat.

(sda, dpa)