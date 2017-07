Das Bauhinweglein: hier entlang ist die Frau gelaufen. (Bild: Google Maps)

Basel Basel: Mann vergewaltigt junge Frau

Eine jüngere Frau ist in der Nacht auf Sonntag in Basel Opfer eines Sexualdelikts geworden. Sie wurde verletzt von der Sanität in die Notfallstation gebracht.

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in mitteilt, sei die Frau nach einem Diskobesuch das Bauhinweglein zu einer Tramhaltestelle gelaufen, als sie von zwei Unbekannten angesprochen worden sei. Nach einem kurzen Gespräch sei einer der Männer weggerannt. Der andere habe die Frau gepackt und vergewaltigt. Danach sei er in unbekannte Richtung geflohen. Passanten bemerkten die Frau und verständigten die Sanität. Diese wies die Frau in die Notfallstation ein. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt sucht Zeugen.

Auch interessant