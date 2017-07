Kommt jetzt Stocker für Delgado?

(Getty Images)

Nach dem Schock-Rücktritt von Matías Delgado bleibt die Frage: Kommt ein Ersatz oder nicht? Rein personell scheint der FCB gut besetzt. Doch braucht es womöglich eine neue Identifikationsfigur. Jemand wie Valentin Stocker?

Der Schock sitzt tief bei der FCB-Führungsriege und den Fans nach dem emotionalen Rücktritt von Matías Delgado gestern nach dem Heimspiel gegen den FC Luzern. Der Kapitän, Leader und Identifikationsfigur des FCB hängt die Fussballschuhe an den Nagel.

«Die» Identifikationsfigur ist weg

Was kommt nun? Wird der FCB auf dem Transfermarkt nochmals tätig und versucht, Delgado zu ersetzen? Oder wird man die angelaufene Saison mit dem bestehenden Kader in Angriff nehmen? Fakt ist: Die sportliche Führung um Marco Streller wurde vom Entscheid des Argentiniers genauso hart und kurzfristig getroffen wie die Fans.

Rein spielerisch scheint der FCB für diese Saison gut aufgestellt. Das zeigte das Team von Raphael Wicky gegen den FC Luzern eindrücklich. Und trotzdem scheint das Konzept des neuen FCB bereits zu wackeln. Nach dem Abschied von Delgado fehlt es dem Team an «der» Identifikationsfigur. Einem Spieler, der die Herzen der FCB-Fans berührt. Einem Spieler wie Valentin Stocker?

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Der Publikumsliebling wird automatisch zum Thema, wenn es rein menschlich und identifikationstechnisch um die Suche nach einem Ersatz für die ehemalige Nummer 10 geht. Auch wenn auch im Mittelfeld ein Überangebot an Spielern und Talenten besteht. Streller selber sagte vor wenigen Wochen, dass Stocker eines Tages wieder für den FCB auflaufen werde. Der Wunsch der Fans könnte erhört werden, zumal der FCB nun das Gehalt von Delgado einspart und direkt für Valentin Stocker weiterverwenden könnte. Kommt die Rückkehr nun schneller als erwartet?

Fakt ist: Obwohl Stocker in den bisherigen Testspielen von Hertha BSC Berlin bisher im Aufgebot figurierte, setzt Trainer Dardia in Zukunft nicht mehr auf den Schweizer. Stocker zeigt sich in den Berliner Medien zwar kämpferisch, doch auch in der deutschen Hauptstadt rechnet man mit einem Transfer. Der Name FC Basel fällt auch dort praktisch täglich. Zudem hat Stocker nur noch Vertrag für ein Jahr. Wollen die Berliner noch finanziell was rausholen, müsste Stocker diesen Sommer gehen.

Sportlich fragliche Rückkehr

Doch würde ein solcher Transfer, womöglich aus Affekt, für den FCB überhaupt Sinn machen? Rein sportlich müsste sich Stocker auch beim FCB durchbeissen. Die Dichte im rotblauen Mittelfeld ist enorm, auch wenn Delgado nun nicht mehr im Kader figuriert. Dieser sollte unter Wicky sowieso nicht mehr die Nummer 10 spielen, sondern das Feld von hinten aufrollen – im Stile eines Andrea Pirlo. Eine Stammplatzgarantie hätte der Schweizer demnach keinesfalls. Stocker könnte aber im Mittelfeld die Rolle übernehmen, die Ricky van Wolfswinkel im Sturm hat, nämlich die vielen Jungen an seiner Erfahrung aus der Bundesliga teilhaben zu lassen und so in ihrer Entwicklung zu fördern. Zudem sollte ein Spieler mit der Qualität von Valentin Stocker jedes Super League Team weiter bringen. Vor allem im Hinblick auf die Aufgabe Champions League.

Zudem würde Stocker eine noch wichtigere Lücke als die spielerische füllen – die der Identifikationsfigur, des Leaders. Denn er ist und bleibt einer der wenigen Spieler, die sich für die Ewigkeit in die rotblauen Herzen gespielt haben.