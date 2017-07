Gracias, Matías Delgado!

Video: Telebasel

Matìas Delgado wird einer der unvergessenen Identifikationsfiguren des FC Basel sein. Nicht nur dass die Muttenzerkurve am Sonntag nach der Rücktrittserklärung im Medienzentrum für ihren Captain sangen, zeigt, wie wertvoll und beliebt der 34-jährige Mittelfeldspieler war.

Schon von 2003-2006 entwickelte sich der Argentinier zur Identifikationsfigur und wurde den Erwartungen bei seiner Rückkehr 2013 gerecht.

Er spielte die Zehner-Position wie kein anderer in der Schweiz. Seine Standards waren immer brandgefährlich und einen Elfmeter verschoss Matìas Delgado im rotblauen Dress nie.

Telebasel schwelgt in Erinnerung und zeigt im Video die Bilder der Rücktrittspressekonferenz, seinen ersten Jahren im rotblauen Dress und seine Tore nach seiner Rückkehr 2013. Matìas Delgado hatte massgeblich Anteil am zweiten Stern für rotblau und auch am Cuptriumph über Sion Ende Mai, wo er das 1:0 schoss.