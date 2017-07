Ausgehtipps zum 1. August

Zum 1. August gibt es zahlreiche Feiermöglichkeiten. (Bild: pixabay)

Am 31. August findet in Basel traditionsgemäss das 1. August-Feuerwerk statt. Neben viel Bumm, Peng und Lichtspektakel gibt es aber auch noch einige andere Möglichkeiten, den Schweizer Nationalfeiertag zu zelebrieren. Wir haben drei davon für Sie herausgesucht.

Tension Festival

Am 31. Juli 2017 findet ab 12:00 Uhr das vierte Electronic Music Festival im St. Jakob Park statt. Es ist sowohl Indoor- als auch Outdoor-Festival, da sich das Geschehen nach Mitternacht in die Clubs Borderline und Das Viertel verlagert. Der Event findet dieses Jahr zum siebten Mal statt.

Auf dem Gelände gibt es eine grosse Hauptbühne, auf der die bekanntesten und angesagtesten Künstler der elektronischen Musik auftreten werden. Daneben gibt es Cocktail Bars und Foodstände. In diesem Jahr werden unter anderem Stars wie Richie Hawtin, Fritz Kalkbrenner oder Jan Blomqvist auftreten. Eine genauere Liste der Show-Acts gibt es unter tension-festival.ch

Aftermovie des Tension-Festivals 2016. (Video: Youtube)

Cargobar

Wer vom Feuerwerk alleine nicht genug bekommt, der kann vor- und nachher in der Cargobar verweilen. Denn dort findet eine ‹Bundesfeier› der etwas anderen Art statt. Nicht traditionell und gediegen, sondern eher was zum Abtanzen. Direkt am Rhein wird am 31. August zu Techno-Musik getanzt. Für Musik sorgen die DJs James Bubble (BS, Electro BigBeat House), Raju Tamang (BS) und Larry King. Und auf das Feuerwerk hat man perfekten Ausblick.

Sonnendeck

Ab 17:00 Uhr kann man auf dem Sonnendeck den Juli ausklingen lassen. Ab 22:00 Uhr lassen Bandura und DJ Calico Jack ihre Rhythmen los. Das Ganze geht dann in Richtung Bombay Bass, Desert Cumbia, Afro Swing.

Wettstein- und Johanniterbrücke gesperrt

Wegen des Feuerwerks sind die Wettstein- und Johanniterbrücke ab 22.00 Uhr bis zum Ende des Feuerwerks gesperrt. Die Greifengasse und Mittlere Rheinbrücke sind vom 19. Juni bis 13. August 2017 für den Tram- und Busbetrieb gesperrt.

Informationen über die Umleitungen und das Nachtangebot finden Sie www.bvb.ch.

Das Feuerwerk live auf Telebasel

Wer überhaupt nicht ausgehen mag, kann sich das grosse Feuewerk auch auf Telebasel ansehen, Am Montag, 31. August 2017 übertragen wir das Spektakel ab 23 Uhr live im TV und als als Stream auf telebasel.ch.