Die Schweizer Delegation war am European Youth Olympic Festival äusserst erfolgreich. (Bild: facebook/swissolympicteam)

International Schweizer holen zehn Medaillen

In Györ (Ungarn) ging gestern das European Youth Olympic Festival (EYOF) zu Ende. Die Schweizer Delegation konnte zehn Medaillen in den verschiedensten Disziplinen gewinnen. Insgesamt nahmen am EYOF 2500 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren und aus 50 europäischen Ländern teil.

Bereits an den ersten beiden Wettkampftagen konnte das ‹Swiss Olympic Youth Team› fünf der insgesamt zehn Medaillen gewinnen. Wie Isabelle Bossi, Chef de Mission von Swiss Olympic, gegenüber Swiss Olympic sagte, hätte man Medaillen erwartet. Dass das Team aber sogleich so überzeugend starte und auch sofort mit der Spitze mithalte, sei für ihr junges Alter nicht selbstverständlich. Der Olympische Spirit sei im Team spürbar gewesen, so Bossi weiter. Bis zum Ende des Festivals konnte die Schweiz ihr Palmares auf zehn Medaillen erhöhen. Das EYOF entspricht einer Miniatur-Ausgabe von Olympischen Spielen in einem altersgerechten und vernünftigen Rahmen. Es ist eine ausgezeichnete Vorbereitung für die jungen Sportler, die möglicherweise die Schweiz später an Olympischen Spielen der Elite vertreten könnten. Liste der Schweizer Medaillengewinner EYOF 2017 Antonio Djakovic (Uster/ZH), Schwimmen, Bronze (2), 200 m Freistil und 400 m Freistil Ronja Blöchlinger (Heiden/AR), Rad Strasse, Gold, Zeitfahren Noé Ponti (Quartino/TI), Schwimmen, Silber (2) und Bronze, 100 m Delfin, 200 m Lagen und 200 m Delfin Davide Bieri (Bassersdorf/ZH), Dominic Tamsel (Wädenswil/ZH) und Andrin Frey (Steffisburg/BE), Kunstturnen Männer, Bronze Teamwettbewerb Lena Wernli (Laupen/ZH), Leichtathletik, Bronze, 400 m Hürden Gaëlle Maonzambi (Bern/BE), Leichtathletik, Silber, Dreisprung Andrin Frey (Steffisburg/BE), Kunstturnen, Gold, Sprung

