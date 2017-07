(Keystone)

International Zwei Tote nach Schiesserei in Konstanzer Disco

Nach der Schiesserei in einer Disco in Konstanz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Durch die Schüsse wurde am frühen Sonntagmorgen ein Besucher getötet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der mutmassliche 34-jährige Täter wurde demnach wenig später bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt und starb im Spital. Vier weitere Menschen wurden bei der Schiesserei schwer verletzt. Keine Gefahr mehr Einige Disco-Besucher seien geflüchtet, andere hätten sich versteckt. Aktuell bestehe aber keine Gefahr mehr, fügte der Sprecher hinzu. Der Polizeieinsatz lief am Morgen noch. Zu den Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch wollte der Sprecher Berichte nicht bestätigen, wonach es Festnahmen gegeben haben soll. (sda afp)

