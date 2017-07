Matías Delgado tritt per sofort zurück

Die Basler Band The Zodiacs widmeten jüngst dem abtretenden Captain einen Song. (Video: The Zodiacs)

Der FCB-Captain Matías Delgado gab nach dem ersten Heimspiel seinen Rücktritt bekannt. Er fühle sich nicht mehr zu hundert Prozent in der Lage, den Verein weiterzubringen.

Bereits vor dem ersten Spiel der neuen Saison im Joggeli fehlte der Captain zum Erstaunen aller FCB-Fans und Experten. Details wurden keine bekannt. Er sei aus privaten Gründen nicht im Kader aufgestellt.

Knall nach erstem Heimspiel

Nach dem Spiel wurde nach der regulären Match-Pressekonferenz eine weitere Medienorientierung angesagt. Auf das Rednerpult traten neben Cheftrainer Raphael Wicky und Marco Streller der Argentinier mit einer Dolmetscherin. Zeitgleich stellt der Verein ein Erklärungsvideo auf seine sozialen Kanäle.

Die Rücktritts-Erklärung im Video:

Matías Delgado beendet per sofort seine Profi-Karriere. Im Video und im Livestream auf fcb.ch erklärt er seinen Entscheid. #FCBasel1893 pic.twitter.com/poGV29jfel — FC Basel 1893 (@FC_Basel) July 30, 2017

Delgado beendet «aus freien Stücken» seine Karriere als Fussballprofi. Es sei «ein sehr langer Prozess über mehrere Monate» gewesen, erklärte Delgado. «Es ist sehr schwer, sich als Fussballer einzugestehen, dass es nicht mehr reicht.»

Die Bilder des Rücktritts: Ohne Worte

Am Samstag hatte Delgado Trainer Raphael Wicky und Sportchef Marco Streller zu einem Gespräch gebeten und ihnen unterbreitet, dass er den vor kurzem um ein weiteres Jahr verlängerten Vertrag per sofort auflösen werde.

Nach dem 3:1 gegen Luzern teilte er seinen Entscheid auch den Teamkollegen mit, ehe er im St. Jakob-Park zusammen mit Streller vor die Medien trat und mit Tränen in den Augen seinen sofortigen Rücktritt verkündete. «Die Energie und das Feuer haben zuletzt gefehlt», so die Nummer 10, die noch während der Medienkonferenz von Fans der Muttenzer Kurve mit Sprechchören gefeiert wurde. «Aber ich bin glücklich, dass ich so aufhören kann.»

Auch Streller konnte die Tränen nicht zurückhalten und umarmte seinen früheren Teamkollegen. «Wir verlieren mit Mati nicht nur unseren Captain, sondern eine Identifikationsfigur, einen unglaublichen Fussballer und einen wunderbaren Menschen.» Streller konnten den Entscheid nachvollziehen. Auch er hatte seinen letzten Vertrag als Spieler mit dem FCB vorzeitig aufgelöst. «Mati ist zwar nicht in Basel geboren, aber zu einem Basler geworden.»

Der prominenteste Fan bedankt sich bei ‹Mati› per Tweet:

Gefeierter Captain: Matías Delgado feiert den 20. Meistertitel mit dem FC Basel:

Von 2003 bis 2006 war Delgado eine der Stützen in der erfolgreichsten Zeit des FCB. Nach seiner Rückkehr nach Basel im Jahr 2013 benötigte er längere Zeit, bis er zu alter Stärke zurückfand. In den letzten beiden Jahren war er aber erneut einer der Leistungsträger unter Urs Fischer und führte die Mannschaft zuletzt auch zum Double. Auch der neue Trainer Wicky wollte auf den Argentinier setzen. «Er ist einer der besten Fussballer, die ich selbst je gesehen habe.»

(sda/mbr)