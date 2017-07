«Ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Zustand keine Hilfe»

Matias Delgado in seiner Muttersprache über den Rücktritt. (Video Telebasel/Danny Scherz)

Insgesamt sieben Jahre war er beim FC Basel. 2015 übernahm er von Marco Streller die Kapitänsbinde und wurde genau wie dieser zur Integrationsfigur. Der jetzige Sportchef sagt über ihn «er ist zwar nicht in Basel geboren, aber er wurde zu einem Basler». Nun spricht der Argentinier über seinen Rücktritt.

Die Bilder des Rücktritts: Ohne Worte

1/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

2/8 (Telebasel)

3/8 (Telebasel)

4/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

5/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

6/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

7/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

8/8 (KEYSTONE/Georgios Kefalas)















Das Interview mit dem scheidenden Kapitän übersetzt:

Mati zu Beginn: Vielen Dank, für dass, was du hier geleistet hast. Warum hast du dich jetzt zum Rücktritt entschieden?

Ich hatte immer die Lust in mir, ein inneres Feuer, das mich dazu bringt zu arbeiten, Hindernisse zu überspringen, schlechte Momente zu überstehen, schöne Momente zu geniessen und Freude am täglichen Training, an den Spielen und allem drum herum haben. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich will nicht mit dem Gefühl spielen, dass ich ich keine Hilfe bin für diesen Klub und auch den Trainer, die eine grosse Zukunft haben.

Wie fühlst du dich jetzt?

Im Moment bin ich fertig mit den Nerven. Ich habe nie über diesen Moment nachgedacht und was er bringen wir. Ich bin auch sehr traurig, weil ich sehr glücklich war in diesem Verein, vor allem beim zweiten Mal. Nun bin ich frei, kann beginnen die Zeit ein wenig mehr zu geniessen ohne in meinem Kopf immer an die Spiele und Trainings denken zu müssen. Ich denke ich kann mich jetzt ein wenig erholen.

Und Nach der Aktion der Muttenzerkurve?

Ich weiss nicht, wie es war. Es hat mich emotional in einer Art berührt, die ich nicht erklären kann. Sie haben mir die ganze Zeit so viel gegeben und ich bedaure es, dass ich ihnen nicht das gleiche zurückgeben kann.

In diesen Momenten merkt man, die Leidenschaft für das Spiel, welche uns immer noch verbindet.

Was machst du jetzt nach dem Fussaball?

Ich weiss es nicht. Ich habe keine Pläne, ich bin leider generell niemand, der viel plant. Jetzt gerade versuche ich den Moment zu überstehen, aber was in Zukunft kommt, weiss ich nicht.

Gracias Capitano!